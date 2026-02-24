İstanbul'da drone ile takip edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon kamerada | Video
24.02.2026 | 07:53
İstanbul Avcılar'da drone ile takip edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında bazı şüphelileri takibe aldı. Drone ile takip edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. Takip edilen bir otomobil ve alıcı, ekipler tarafından durdurularak arandı. Aramada bir miktar 'taş kokain', uyuşturucu satışından elde edilen para ve bu işte kullanılan cep telefonu bulundu. Şüpheliler C.B. ve A.Ö. gözaltına alındı.
