Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenlik ve savunma asla tek boyutlu değildir

24.02.2026 | 16:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin SANCAR SİDA ile denizlerdeki insansız kabiliyetlerini güçlendirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gözetim ve denizlerdeki güvenliğimizi artırıyoruz." dedi. Erdoğan, dijital egemenliğin güvenliğin bir parçası olduğuna dikkat çekerek, "Güvenlik ve savunma asla tek boyutlu değildir." dedi.