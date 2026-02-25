Jandarmanın alkol kontrolünü kabul etmeyen CHP'li başkan yardımcısı, hastanede de gerginlik çıkarmış | Video

25.02.2026 | 08:42

Artvin'in CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Soysal'ın, belediyeye ait resmi aracı alkollü kullanırken jandarma ekiplerine yakalanmasının ardından alkol kontrolünü kabul etmeyip hastaneye kan tahlili için götürülünce, hastanedeki görevliler ve jandarmalar ile tartıştığı öğrenildi. Soysal'ın hastanedeki o anlarına ait görüntüler ortaya çıkarken, kendisinden kan alan hemşirenin üzerine yürümek isteyince jandarma ekipleri araya giriyor.