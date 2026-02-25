Artvin'in CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı resmi aracı alkollü kullanırken jandarmaya yakalandı | Video
25.02.2026 | 08:39
Artvin'in CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Soysal belediyeye ait resmi aracı alkollü kullanırken Cankurtaran Tüneli çıkışında jandarma ekiplerine yakalandı. Ahmet Soysal'ın ehliyetine el konulurken, alkollü araç kullanmaktan da para cezası kesildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:56
02:42
Balıkesir'de F-16 uçağı düştü: Pilot şehit oldu | Video 25.02.2026 | 07:49
01:50
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Olay yerinden ilk görüntüler! 25.02.2026 | 02:43
01:26
Balıkesir'de F-16 uçağı düştü 25.02.2026 | 02:38
16:56
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 24.02.2026 | 21:06
04:24
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş DEM heyeti ile görüştü 24.02.2026 | 17:34
37:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenlik ve savunma asla tek boyutlu değildir 24.02.2026 | 16:09
03:49
01:02
35:32
08:47
SON DAKİKA | MHP Lideri Bahçeli: Allah’a iman gericilikse biz de gericiyiz 24.02.2026 | 10:43
01:22
27 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 259 şüpheli yakalandı 24.02.2026 | 08:29
00:58
00:49
İstanbul'da DEAŞ operasyonu; 11 şüpheli gözaltına alındı | video 24.02.2026 | 07:53
01:01
İstanbul’da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 81’e çıktı 23.02.2026 | 20:51
01:54
10:24
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Dünyada bir Türkiye rüzgarı esiyor 23.02.2026 | 19:34
12:36
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 23.02.2026 | 19:11
00:35
Amasya'da kamyonet menfeze devrildi: 3 yaralı 23.02.2026 | 17:59