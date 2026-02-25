F-16 uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'tan geriye bu görüntüler kaldı | Video
25.02.2026 | 12:20
Balıkesir'de Kaza kırıma uğrayan F-16 uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'tan geriye bu görüntüler kaldı...
