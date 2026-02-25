Bakan Gürlek "Kesinlikle şahsa özgü düzenleme yok"
25.02.2026 | 12:14
Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yasal düzenlemeler için ekip kurduk" dedi. Bakan Gürlek, "Kesinlikle şahsi cezasızlık algısı, genel af ya da şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok" ifadelerini kullandı.
Gürlek, 12. yargı paketi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Gürlek, "Çocuk kavramını tartışmaya açmamız lazım. Çocuklar maalesef şiddete meyilli bir yapıya teşvik ediliyor, bu konuda çalışıyoruz." dedi.
