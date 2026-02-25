Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilahi açıklaması "Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır"

25.02.2026 | 12:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında son günlerde gündem olan 'Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah' ilahisi ile ilgili olarak 'Kimse ilahilerden rahatsız olmamalı' dedi...