Video Haber Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

25.02.2026 | 20:38

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Emek Sofrası Buluşması" iftar programında açıklamalarda bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 15:07
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 25.02.2026 | 20:38
Bakan Tekin: Bildiri yayınlayan 168 kişi aleyhine dava açtık | Video 03:37
Bakan Tekin: Bildiri yayınlayan 168 kişi aleyhine dava açtık | Video 25.02.2026 | 13:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’bildiri’ tepkisi: Dertleri laiklik değil milletin kendisidir 44:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'bildiri' tepkisi: Dertleri laiklik değil milletin kendisidir 25.02.2026 | 13:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilahi açıklaması Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır 03:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilahi açıklaması "Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır" 25.02.2026 | 12:41
F-16 uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’tan geriye bu görüntüler kaldı | Video 00:20
F-16 uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'tan geriye bu görüntüler kaldı | Video 25.02.2026 | 12:20
Bakan Gürlek Kesinlikle şahsa özgü düzenleme yok 01:23
Bakan Gürlek "Kesinlikle şahsa özgü düzenleme yok" 25.02.2026 | 12:14
Jandarmanın alkol kontrolünü kabul etmeyen CHP’li başkan yardımcısı, hastanede de gerginlik çıkarmış | Video 01:17
Jandarmanın alkol kontrolünü kabul etmeyen CHP'li başkan yardımcısı, hastanede de gerginlik çıkarmış | Video 25.02.2026 | 08:42
Artvin’in CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı resmi aracı alkollü kullanırken jandarmaya yakalandı | Video 04:56
Artvin'in CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı resmi aracı alkollü kullanırken jandarmaya yakalandı | Video 25.02.2026 | 08:39
Balıkesir’de F-16 uçağı düştü: Pilot şehit oldu | Video 02:42
Balıkesir'de F-16 uçağı düştü: Pilot şehit oldu | Video 25.02.2026 | 07:49
Balıkesir’de F-16 savaş uçağı düştü! Olay yerinden ilk görüntüler! 01:50
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Olay yerinden ilk görüntüler! 25.02.2026 | 02:43
Balıkesir’de F-16 uçağı düştü 01:26
Balıkesir'de F-16 uçağı düştü 25.02.2026 | 02:38
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 16:56
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 24.02.2026 | 21:06
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş DEM heyeti ile görüştü 04:24
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş DEM heyeti ile görüştü 24.02.2026 | 17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenlik ve savunma asla tek boyutlu değildir 37:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenlik ve savunma asla tek boyutlu değildir 24.02.2026 | 16:09
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret etti | Video 03:49
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti | Video 24.02.2026 | 12:51
Kuzey Çevre Demiryolu Projesi için 6,75 milyar dolarlık finansman anlaşması | Video 01:02
Kuzey Çevre Demiryolu Projesi için 6,75 milyar dolarlık finansman anlaşması | Video 24.02.2026 | 12:39
Bahçeli’den önemli açıklamalar: Terörsüz Türkiye’nin kazananı herkes olacak | Video 35:32
Bahçeli'den önemli açıklamalar: Terörsüz Türkiye'nin kazananı herkes olacak | Video 24.02.2026 | 11:06
SON DAKİKA | MHP Lideri Bahçeli: Allah’a iman gericilikse biz de gericiyiz 08:47
SON DAKİKA | MHP Lideri Bahçeli: Allah’a iman gericilikse biz de gericiyiz 24.02.2026 | 10:43
27 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 259 şüpheli yakalandı 01:22
27 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 259 şüpheli yakalandı 24.02.2026 | 08:29
İstanbul’da drone ile takip edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon kamerada | Video 00:58
İstanbul'da drone ile takip edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon kamerada | Video 24.02.2026 | 07:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY