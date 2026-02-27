Video Haber Merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan mezarı başında anıldı | Video
27.02.2026 | 15:47

Merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca mezarı başında anıldı

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, vefatının 15. yıl dönümünde AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve beraberindeki grup tarafından kabri başında anıldı.


Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'ndaki anma programına AK Parti İl Başkanı Özdemir ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve bir grup partili katıldı.


Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua eden katılımcılar, daha sonra Erbakan'ın kabrine karanfil bıraktı.

