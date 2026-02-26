Milletle yazılan bir ömür, mücadeleyle geçen bir yaşam öyküsü... Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Başkan Erdoğan 72 yaşında! | Video

26.02.2026 | 15:02

Türkiye’nin kaderini değiştiren lider, Recep Tayyip Erdoğan bugün yeni yaşına adım attı. Mütevazı sokaklardan dünya liderliğine uzanan bu destansı hikayenin ilk şahitleri A Haber’e konuştu. Çocukluk arkadaşları, komşuları ve dostları o günleri büyük bir özlem ve dualarla anlattı. İşte Kasımpaşa’nın yiğidi, milletin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın unutulmaz hayat hikayesi...