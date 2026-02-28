Yeni doğan bebeği ile eve giderken dehşeti yaşadı: "Öldürüleceğimi hissettim" | Video 28.02.2026 | 14:41 Kocaeli'de yeni doğan bebeği ve eşi ile eve giderken yol verme meselesinde çıkan tartışmada babaya silah çekildi. Öldürüleceğinden korktuğunu söyleyen baba, "Daha bebeğime ismini bile koyamadan başımıza bu geldi" dedi. Gözaltına alına şüpheli serbest bırakıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 25 Şubat Pazar günü İzmit'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tuncay Erdoğan, bir gün önce doğum yapan eşini, bebeğini ve kayınvalidesini arabaya alıp eve gitmek için yola çıktı. Yol verme tartışmasında 34 BV 079 plakalı BMW marka araçta bulunan sürücü B.V., Tuncay Erdoğan'a silah çekti. O anlar Erdoğan tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.Yaşananları anlatan Tuncay Erdoğan, "Yeni doğan bebeğimle eve gitmek için yola çıkarken arkamdan gelen araç sürücüsü selektör yaparak yol vermemi istedi. Ben de hafifçe sağa yanaşarak yol verdim. Yol verdikten sonra korna çalarak beni taciz etmeye başladı. Camını indirdi, yanıma yanaştı. Ben de camımı açınca, 'Yanımda hastam var, görmüyor musun?' dedim. O da 'Nereden bileyim?' dedi. Ben de 'Tamam abi, sen işine git' dedim. O da argo kelimeler konuşarak beni taciz etti. O anlık öfkeyle ben de 'Yürü git lan' deyince, sağ eliyle belindeki silaha el attı. Kaldırdı, çekti, bıraktı. Silahı resmen doğrulttu, yani doldurulmuş silahı bana doğru doğrulttu. Eşim de ağlamaya başladı. Daha bir günlük bebeğim vardı, ismini koymamıştım. Aracımı yana çekerek video kaydı aldım. Öldürüleceğimi hissettiğim için çok korktum. Telefonla video çekmeye başlayınca silahı sakladı. Videolarda da silahı sakladığı gözüküyor. Sol eliyle şarjörü çekince mermi attı zaten. Şikayetçi oldum" dedi.Gözaltına alınan şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.