Yeni doğan bebeği ile eve giderken dehşeti yaşadı: "Öldürüleceğimi hissettim" | Video
28.02.2026 | 14:41
Kocaeli'de yeni doğan bebeği ve eşi ile eve giderken yol verme meselesinde çıkan tartışmada babaya silah çekildi. Öldürüleceğinden korktuğunu söyleyen baba, "Daha bebeğime ismini bile koyamadan başımıza bu geldi" dedi. Gözaltına alına şüpheli serbest bırakıldı.
"ÖLDÜRÜLECEĞİMİ HİSSETTİĞİM"
Yaşananları anlatan Tuncay Erdoğan, "Yeni doğan bebeğimle eve gitmek için yola çıkarken arkamdan gelen araç sürücüsü selektör yaparak yol vermemi istedi. Ben de hafifçe sağa yanaşarak yol verdim. Yol verdikten sonra korna çalarak beni taciz etmeye başladı. Camını indirdi, yanıma yanaştı. Ben de camımı açınca, 'Yanımda hastam var, görmüyor musun?' dedim. O da 'Nereden bileyim?' dedi. Ben de 'Tamam abi, sen işine git' dedim. O da argo kelimeler konuşarak beni taciz etti. O anlık öfkeyle ben de 'Yürü git lan' deyince, sağ eliyle belindeki silaha el attı. Kaldırdı, çekti, bıraktı. Silahı resmen doğrulttu, yani doldurulmuş silahı bana doğru doğrulttu. Eşim de ağlamaya başladı. Daha bir günlük bebeğim vardı, ismini koymamıştım. Aracımı yana çekerek video kaydı aldım. Öldürüleceğimi hissettiğim için çok korktum. Telefonla video çekmeye başlayınca silahı sakladı. Videolarda da silahı sakladığı gözüküyor. Sol eliyle şarjörü çekince mermi attı zaten. Şikayetçi oldum" dedi.
Gözaltına alınan şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
