Ankara’da tıra yüklenmiş hafriyat kamyonu üst geçide çarptı | Video
28.02.2026 | 16:44
Ankara’da, üzerine hafriyat kamyonu yüklenmiş tır seyir halindeyken üst geçide çarparak sıkıştı.
"TIR ŞOFÖRLERİ OLARAK BU DURUMDAN ÇOK MAĞDUR OLUYORUZ"
Olayla ilgili konuşan firma yetkililerinden Hüseyin Ak: "Seyir halindeydik. Çok hızlı da değildik. Üst geçidin uzunluğunu kısa kaldı. Geçebiliriz sandık ama durumun farkına çarptığımızda vardık. Üst geçitler bazı yerlerde çok alçak kalıyor. Tır şoförleri olarak bu durumdan çok mağdur oluyoruz. Keşke biraz yükseltseler. Bu çok normal bir durum. Tır üzerinde her şeyi taşıyabiliyoruz. Hasarın boyutu ne kadar olduğunu daha hesaplamadık. Can kaybı veya yaralanma olmadı. Araçlarımız hasar aldı sadece. Daha sonra ekipler geldi ve çalışmalara başladı" dedi.
