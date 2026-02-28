Bursa'da araçtan inip yumruk attı ehliyeti gitti! Yol verme tartışmasına 180 bin lira ceza | Video 28.02.2026 | 12:28 Bursa'da trafikte yol verme tartışmasında araçtan inen sürücüye 180 bin lira ceza kesildi, ehliyetine 60 gün el konuldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Merinos Kavşağı Batçık mevkiinde, trafikte yol vermeme nedeniyle bir kavga çıktı. Seyir halinde olan bir otomobil, ticari araca yol vermeyince taraflar arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede fiziki kavgaya dönüştü; ticari araçtan inen 3 kişi otomobil sürücüsüne saldırdı. Olay, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında kavga anı ve saldırının detayları net bir şekilde görülüyor.Olay sonrası, yeni yürürlüğe giren trafik kanunu kapsamında Bursa'da ilk cezai işlem uygulandı. Saldırı amaçlı ısrarlı takip ve kavga nedeniyle sürücüye 180 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, sürücünün ehliyetine 60 gün el konulurken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.Yeni kanuna göre, trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya araçtan inerek saldıran sürücülere 180 bin TL idari para cezası uygulanacak. Bu sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları ise 30 gün trafikten men edilecek. Ehliyetleri geri alınan sürücüler, psikoteknik değerlendirmeden geçtikten sonra ehliyetlerini yeniden alabilecek.Bursa Emniyet yetkilileri, vatandaşları trafikte sakin olmaya ve yeni kanunla birlikte caydırıcılığı artırılmış cezalar konusunda uyardı.