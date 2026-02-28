15 milyar TL’lik yasa dışı bahis operasyonunda 42 tutuklama | Video
28.02.2026 | 13:25
Batman’da yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 42 şüpheli tutuklandı.
Yapılan incelemelerde söz konusu işlemlerin toplam hacminin 15 milyar 172 milyon 805 bin 258,03 TL olduğu belirlendi.
Bu kapsamda 81 şüpheliye yönelik, 24 Şubat 2026 tarihinde Batman merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Sakarya, Kastamonu, Ankara, Antalya, Mersin, Diyarbakır ve Nevşehir illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 42'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 32 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
