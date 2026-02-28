Video Yaşam Antalya'da 23,9 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video
Antalya'da 23,9 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video

Antalya'da 23,9 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video

28.02.2026 | 14:09

Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 kilo 950 gram skunk ile 356 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Aksu ilçesinde bir şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramalarda, 23 kilo 950 gram skunk uyuşturucu madde, 356 kök skunk bitkisi, 1 adet termometre, İklimlendirmede kullanılan 4 adet ısıtıcı, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen döviz ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya’da 23,9 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 00:51
Antalya'da 23,9 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 28.02.2026 | 14:09
15 milyar TL’lik yasa dışı bahis operasyonunda 42 tutuklama | Video 01:03
15 milyar TL’lik yasa dışı bahis operasyonunda 42 tutuklama | Video 28.02.2026 | 13:25
İstanbul’da çok sayıda iş yerini kurşunlayan 7 kişi gözaltına alındı | Video 00:23
İstanbul'da çok sayıda iş yerini kurşunlayan 7 kişi gözaltına alındı | Video 28.02.2026 | 12:57
Bursa’da araçtan inip yumruk attı ehliyeti gitti! Yol verme tartışmasına 180 bin lira ceza | Video 00:20
Bursa'da araçtan inip yumruk attı ehliyeti gitti! Yol verme tartışmasına 180 bin lira ceza | Video 28.02.2026 | 12:28
Bursa’da otobüs motosikletlinin önüne kırdı: O anlar kamerada | Video 00:37
Bursa’da otobüs motosikletlinin önüne kırdı: O anlar kamerada | Video 28.02.2026 | 12:10
Müşteri sanıp tokalaştığı şahsın silahlı saldırısında ölümle burun buruna geldi | Video 04:00
Müşteri sanıp tokalaştığı şahsın silahlı saldırısında ölümle burun buruna geldi | Video 28.02.2026 | 12:01
Fırtınanın yerinde söktüğü sac çatının park halindeki 2 aracın üzerine uçtuğu anlar kamerada | Video 02:23
Fırtınanın yerinde söktüğü sac çatının park halindeki 2 aracın üzerine uçtuğu anlar kamerada | Video 28.02.2026 | 11:31
Vinçten düşen demir kolonun altında kalan işçi yaralandı | Video 02:06
Vinçten düşen demir kolonun altında kalan işçi yaralandı | Video 28.02.2026 | 10:48
Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışı etkili oldu | Video 01:50
Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışı etkili oldu | Video 28.02.2026 | 10:08
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 284 kilo 850 gram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 00:19
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 284 kilo 850 gram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 28.02.2026 | 08:42
Üsküdar’da kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı | Video 02:00
Üsküdar'da kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı | Video 28.02.2026 | 08:42
Samsun’da 18 yaşındaki teşhirci şüpheli yakalandı | Video 01:22
Samsun'da 18 yaşındaki teşhirci şüpheli yakalandı | Video 27.02.2026 | 15:52
70 saatlik kamera incelemesiyle yakalanan teşhirci tutuklandı | Video 01:22
70 saatlik kamera incelemesiyle yakalanan teşhirci tutuklandı | Video 27.02.2026 | 15:46
El freni boşalan minibüs ana yola indi, facia son anda önledi | Video 02:10
El freni boşalan minibüs ana yola indi, facia son anda önledi | Video 27.02.2026 | 15:21
Adıyaman’da acı olay: Tanker altında kalan yaya hayatını kaybetti! | Video 02:18
Adıyaman'da acı olay: Tanker altında kalan yaya hayatını kaybetti! | Video 27.02.2026 | 15:11
Kaldırımda oturanlara ateş açıp kaçtılar! O anlar kamerada | Video 00:52
Kaldırımda oturanlara ateş açıp kaçtılar! O anlar kamerada | Video 27.02.2026 | 15:01
Yaren Leylek ile Adem Amca, 15’inci kez buluştu | Video 02:02
Yaren Leylek ile Adem Amca, 15'inci kez buluştu | Video 27.02.2026 | 14:41
Boşanma aşamasında olduğu eşinin sevgilisine sokakta bıçakla saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 00:45
Boşanma aşamasında olduğu eşinin sevgilisine sokakta bıçakla saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 27.02.2026 | 14:31
Ordu-İç Anadolu bağlantı yolundaki heyelan böyle görüntülendi | Video 07:26
Ordu-İç Anadolu bağlantı yolundaki heyelan böyle görüntülendi | Video 27.02.2026 | 14:19
Caddede ters yöne giren otomobil trafiği tehlikeye attı | Video 00:12
Caddede ters yöne giren otomobil trafiği tehlikeye attı | Video 27.02.2026 | 11:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY