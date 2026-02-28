Antalya'da 23,9 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video
28.02.2026 | 14:09
Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 kilo 950 gram skunk ile 356 kök skunk bitkisi ele geçirildi.
Aramalarda, 23 kilo 950 gram skunk uyuşturucu madde, 356 kök skunk bitkisi, 1 adet termometre, İklimlendirmede kullanılan 4 adet ısıtıcı, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen döviz ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
00:51
