Antalya'da 23,9 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 28.02.2026 | 14:09 Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 kilo 950 gram skunk ile 356 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Aksu ilçesinde bir şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.Aramalarda, 23 kilo 950 gram skunk uyuşturucu madde, 356 kök skunk bitkisi, 1 adet termometre, İklimlendirmede kullanılan 4 adet ısıtıcı, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen döviz ele geçirildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.