Üsküdar'daki iş yeri kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video
28.02.2026 | 16:00
Üsküdar Bulgurlu Caddesi'nde otomobilin iş yerine daldığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde aracın virajı alamayarak hızla savrulduğu anlar saniye saniye kaydedildi.
Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, yaralanan sürücü hastaneye kaldırılmıştı. Yeni ortaya çıkan görüntüler kazanın şiddetini gözler önüne sererken, olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:07
00:14
Şaka yapmak isterken arkadaşının kolonyalı ellerini yaktı! | Video 28.02.2026 | 15:59
01:31
00:51
Antalya'da 23,9 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 28.02.2026 | 14:09
01:03
15 milyar TL’lik yasa dışı bahis operasyonunda 42 tutuklama | Video 28.02.2026 | 13:25
00:23
İstanbul'da çok sayıda iş yerini kurşunlayan 7 kişi gözaltına alındı | Video 28.02.2026 | 12:57
00:20
00:37
Bursa’da otobüs motosikletlinin önüne kırdı: O anlar kamerada | Video 28.02.2026 | 12:10
04:00
02:23
02:06
Vinçten düşen demir kolonun altında kalan işçi yaralandı | Video 28.02.2026 | 10:48
01:50
Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışı etkili oldu | Video 28.02.2026 | 10:08
00:19
02:00
Üsküdar'da kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı | Video 28.02.2026 | 08:42
01:22
Samsun'da 18 yaşındaki teşhirci şüpheli yakalandı | Video 27.02.2026 | 15:52
01:22
70 saatlik kamera incelemesiyle yakalanan teşhirci tutuklandı | Video 27.02.2026 | 15:46
02:10
El freni boşalan minibüs ana yola indi, facia son anda önledi | Video 27.02.2026 | 15:21
02:18
Adıyaman'da acı olay: Tanker altında kalan yaya hayatını kaybetti! | Video 27.02.2026 | 15:11
00:52
Kaldırımda oturanlara ateş açıp kaçtılar! O anlar kamerada | Video 27.02.2026 | 15:01
02:02
Yaren Leylek ile Adem Amca, 15'inci kez buluştu | Video 27.02.2026 | 14:41