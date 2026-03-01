Yalova'da İkra bebek ile babasının darp edildiği olaya ilişkin yeni görüntüler | Video 01.03.2026 | 16:16 Yalova'da Muhammet Baca (34) ile kucağındaki 14 aylık İkra Baca'nın darp edildiği olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Servet Ergin ile yolda karşılaşan Muhammet Baca’nın, kucağında İkra bebek, yanında oğlu ile eve girdiği, çocuklarını bırakıp otomobiline giderek poşetleri alıp eve döndükten sonra ihbarda bulunduğu ve jandarmanın eve geldiği görüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde yaklaşık 1 yıl önce aldıkları eve taşınan 4 çocuklu Baca ailesinin, binada oturan Ergin ailesiyle gürültü nedeniyle sürekli tartışma yaşadığı ve 2 aile arasında husumet oluştuğu öne sürüldü. İddiaya göre; 20 Şubat'ta Muhammet Baca evine döndüğü sırada, bina yakınında komşusu Servet Ergin ile karşılaştı. Servet Ergin'in kendisine 'Ne bakıyorsun lan' dediğini iddia eden Muhammet Baca, jandarmaya ihbarda bulundu. Baca, adrese gelen jandarma ekiplerine durumu anlattı. 14 aylık kızı İkra ile eşinin de kapıya gelmesi üzerine Muhammet Baca, kızını kucağına aldığı sırada, Ergin'in kardeşi Şener Ergin'ın sopalı saldırısına uğradı.

JANDARMAYA KAVGAYI GÜÇLÜK AYIRDI

Baca ve kucağındaki kızı İkra, aldıkları darbeyle yaralandı. Jandarma ekipleri, kavgayı güçlükle ayırdı. Muhammet Baca'nın burnunun kırıldığı, 14 aylık bebeğin kafasında 3 çatlak ve sağ gözünde yaralanma meydana geldiği saptandı. Ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba ile kızı, tedaviye alındı.

AĞABEY SERBEST BIRAKILDI, KARDEŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından Şener Ergin ile Servet Ergin, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınıp karakola götürüldü. Muhammet Baca şikayetçi oldu, gözaltına alınan Şener Ergin tutuklandı. Servet Ergin ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Muhammet Baca'nın aralarındaki husumet nedeniyle Servet Ergin hakkında kapısına mermi bıraktığı iddiasıyla uzaklaştırma kararı çıkardığı da öğrenildi. İddiaları yalanlayan Ergin, tehdit mesajları aldığını öne sürdü.

KOŞARAK GELİP, VURDU

Olayla ilgili başlatılan soruşturma tamamlanırken, iddianame de hazırlandı. Tutuklu Şener Ergin'in, apartman girişinde bulunan çocuk skuteri alıp, koşarak geldiği ve Muhammet Baca'ya iki kez vurduğu, ilk darbenin hem babaya hem de kucağındaki bebeğe isabet ettiği iddianamede yer aldı. Çözümlemesi yapılan güvenlik kamerası görüntülerinin tutanaklarının da yer aldığı iddianamede; Şener Ergin'in bahçe kapı girişinde havada bir nesne savurduğu, 2 kez 'çat' diye yüksek ses duyulduğu belirtildi. Olay yerinde çocukların bulunduğunun açıkça görüldüğü, şüphelinin bunu fark etmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurgulanırken; çocuk skuterinin yaralamaya elverişli olması nedeniyle 'silah' sayıldığı ve eylemin baba ile bebeğe karşı doğrudan kastla işlendiği değerlendirmesi iddianamede yer aldı.

SAVCI, BABA İLE KIZI İÇİN AYRI AYRI CEZA İSTEDİ

İddianamede, tutuklu Şener Ergin'in Muhammet Baca'ya yönelik eylemi nedeniyle 'Kasten yaralama' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar, 14 aylık bebek İkra Medine Baca'ya yönelik eylemi nedeniyle de 'Kasten yaralama' suçundan 9 yıldan 27 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Savcılık, toplamda 12 yıldan 36 yıla kadar hapis cezası istedi. Ayrıca mahkumiyet halinde tutuklu Ergin hakkında hak yoksunlukları uygulanması da talep edildi.

BABANIN BURNUNDA KIRIK, İKRA BEBEĞİN KAFATASINDA ÇATLAK VAR

Öte yandan adli tıp raporu da hazırlandı. Raporda; Muhammet Baca'nın yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte olduğu, burnunda kırık bulunduğu ve kırığın hayat fonksiyonlarına etkisinin hafif düzeyde olduğu belirtildi. 14 aylık İkra bebeğin ise kafatasında çatlak oluştuğu, yaralanmasının hayati tehlike arz ettiği ve kırığın hayat fonksiyonlarına etkisinin ağır seviyede olduğu kaydedildi.

JANDARMANIN KAPIYA GELDİĞİ AN KAMERADA

Olay gününe ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Muhammet Baca'nın kızı İkra Medine'yi kucağındayken eve bıraktığı görüldü. Muhammet Baca'nın kucağındaki kızı ve yanındaki oğluyla binaya girdiği ve evin kapısından annesine bıraktığı anlar yer aldı. Baca'nın, çocuklarını bırakıp otomobiline giderek poşetleri alıp eve döndükten sonra ihbarda bulunduğu jandarmanın eve geldiği de görüldü. Jandarma ekipleriyle birlikte kapının önüne inen Muhammet Baca'ya, Diyar Ergin'in 'Ne bağırıyorsun sen' diyerek yumruk attığı, sokakta kadınlar arasında çıkan tartışmada eşi Bilge Baca'yı gören Muhammet Baca'nın 'Bilge' diye bağırarak koştuğu anlar da kameraya yansıdı.

'KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS İLE YARGILANMALI'

Baca ailesinin avukatı Tolga Taylı, tutuklu Şener Ergin'in 'Kasten yaralama' suçundan yargılanması için hazırlanan iddianamedeki suç vasfının yargılama sırasında değişeceğini söyledi. Taylı, "İddianame daha çok 'Kasten yaralama' ve 'Kasten yaralamanın nitelikli halleri'nden oluşturulmuş ise de sosyal medyada olayın farklı noktalara çekilmesi, sürecin ve soruşturmanın biraz daha hızlı ve ivedilikle tamamlanması neticesini doğurdu. Kovuşturmanın ilerleyen aşamalarında alınacak yeni raporlar ile olayın seyri ve suç vasfının da değişme ihtimali bulunmaktadır. Nitekim olayın gelişim kısmına baktığımızda babanın ve kucağında bebeğin kafasına doğru iki kez sopayla bir saldırı söz konusu. Bu yaralama kastından ziyade, ölürse ölsün saikiyle yapılan bir eylemdir ve bu da 'Kasten öldürmeye' veya 'Kasten öldürmeye teşebbüs'e vücut veren bir eylemdir. İddianamede her ne kadar 'Kasten yaralama'dan bir istem söz konusuysa da kovuşturma kapsamında alınacak yeni raporlar ile bu olayın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçuna vücut vereceğini düşünmekteyiz."

'SADECE İKRA BEBEK DEĞİL, AİLE TRAVMA YAŞADI'

Olay nedeniyle sadece İkra bebeğin değil, ailenin diğer çocuklarının da travma yaşadığını belirten Avukat Berika Kurt ise aileye psikolojik destek sağlanacağını söyleyerek, "Aile travma yaşadı ve burada aslında biz sadece İkra bebeği konuşuyoruz ama İkra bebeğin üç ağabeyi var. Ağabeylerin psikolojisi, annenin psikolojisi, babanın psikolojisi gerçekten iyi değil. Çünkü yaşadıkları süreç kolay bir süreç değil ki bu sadece son olayı değerlendiriyoruz ama bu son olayla alakalı bir durum da değil. Ailelerde devam eden bir husumet, bir baskı, bir taşım. Buna itme eylemleri gerçekleştiği için. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da sürekli arıyor aileyi ve destek sağlıyor. Biz de elimizden geldiğince hem pedagog hem çocuk psikiyatrisi desteği sağlayacağız. Aile iyi değil ama eminim çok iyi olacak. İkra bebeğin hasarıyla ilgili aslında 6 ay sonra gelecek adli tıp raporu daha net şeyler söyleyecek bize. O yüzden şimdiden o konuda yorum yapamayacağım. Ailenin toparlanması uzun bir zaman alacak" ifadelerini kullandı.