Alanya’da 5 katlı apartmanda yangın | Video

01.03.2026 | 12:12

Alanya’da 5 katlı bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi ayakta tedavi edildi.

Yangın, saat 24.00 sıralarında Alanya ilçesine bağlı Oba Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın üçüncü katındaki dairede çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

