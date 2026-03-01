Video Dünya SON DAKİKA | ABD ordusu, İran’a saldırıları görüntülerini yayınladı | Video
01.03.2026 | 07:57

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a karadan gerçekleştirilen saldırıların görüntülerini yayınladı.

ABD'nin İran'a karşı başlattığı "Epic Fury Operasyonu"nun yankıları sürerken, ABD ordusundan dikkat çeken bir hamle geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karadan gerçekleştirilen saldırıların görüntülerini yayınladı. Yapılan kısa açıklamada, İran rejiminin daha önce uyarıldığı hatırlatılarak, "CENTCOM, verilen talimatlar doğrultusunda hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçiyor" ifadelerine yer verildi. Yayınlanan görüntülerin nerede çekildiği belirtilmezken, ABD füzelerinin İran'daki hedefleri vurduğu görüldü. CENTCOM, daha önce İran'a denizden ve havadan gerçekleştirilen saldırıların görüntülerini kamuoyu ile paylaşmıştı.
