Kazakistan’da kafede gaz tüpü patladı: 7 ölü, 19 yaralı | Video

27.02.2026 | 12:14

Kazakistan’ın Shchuchinsk şehrindeki bir kafede gaz tüpü patlaması sonucu çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Kazakistan'ın Shchuchinsk şehrindeki bir apartmana bitişik halde bulunan tek katlı kafede gaz tüpü patladı. Patlamanın ardından yangın çıktı. Akmola Bölgesi Acil Durumlar Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre ihbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri binadan 8 adet gaz tüpü çıkardı, 10'dan fazla kişiyi de kurtardı. Faciada 7 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Bir görgü tanığı yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Her şey bir anda oldu. İnsanlar dışarıya koştu. Herkesin yanıkları vardı. Aşçı, personel herkes karın üzerine yattı. Sokaktan geçenler binanın içindekileri çıkarmaya çalıştılar. Ben de koşarak gittim ve teyzemi gördüm. Onu da çıkarıyorlardı, yanmıştı. Bazılarının saçları yanmıştı" ifadelerini kullandı.

Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

