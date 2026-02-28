ABD güçlerinin bulunduğu Harir Hava Üssü ve Erbil Havalimanına füze saldırısı | Video
28.02.2026 | 17:23
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde ABD güçlerinin bulunduğu Harir Hava Üssü'ne füze saldırısı gerçekleştirildi. Erbil Uluslararası Havalimanı da İran kaynaklı olduğu değerlendirilen füze ve İHA saldırılarına maruz kaldı. Ülkenin güney ve orta kesimlerinde faaliyet gösteren İran yanlısı Şii silahlı gruplar ABD’ye karşı savaş ilan etti.
HAVALİMANI VE HARİR ÜSSÜ HEDEF ALINDI
Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre Erbil Uluslararası Havalimanı'na yönelik iki saldırı düzenlendi. Havalimanı çevresinde yoğun dumanlar yükselirken, patlamaların koalisyonun müdahalesi sonucu mu yoksa doğrudan isabetle mi gerçekleştiği henüz netlik kazanmadı. Aynı zamanda ABD güçlerinin konuşlu olduğu stratejik Harir Hava Üssü'nün de füze saldırılarına maruz kaldığı, bölgede dört büyük patlama sesinin duyulduğu bildirildi.
İRAN YANLISI GRUPLARDAN ABD'YE SAVAŞ İLANI
Irak'ın güneyinde ise gerilim zirveye ulaştı. İran yanlısı Şii silahlı gruplar yaptıkları ortak açıklamayla savaşa dahil olduklarını ilan etti. Milis gruplar, Irak'ın egemenliğini hedef alan saldırılara karşı askeri misilleme yapacaklarını duyurdu. Babil'in kuzeyindeki Cerf el-Nasr bölgesinde İran yanlısı Haşdi Şabi noktalarına düzenlenen ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan hava saldırılarının ardından Hizbullah Tugayları ve Nuceba Hareketi gibi gruplar askeri hazırlıklarını tamamladıklarını bildirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:27
İsrail İran'da bir okulu vurdu! 51 öğrenci hayatını kaybetti | Video 28.02.2026 | 17:25
00:36
02:09
Kazakistan’da kafede gaz tüpü patladı: 7 ölü, 19 yaralı | Video 27.02.2026 | 12:14
04:34
16:36
SON DAKİKA | Pakistan: Afganistan ile savaş halindeyiz | Video 27.02.2026 | 07:35
00:30
Rusya’da devriye aracına bombalı saldırı: 1 ölü | Video 24.02.2026 | 11:20
00:51
İran’da askeri helikopter düştü: 4 ölü | Video 24.02.2026 | 10:54
03:29
00:18
7’nci kattan düşen çocuğu apartman görevlisi havada yakaladı | Video 23.02.2026 | 11:41
00:40
00:16
Çin'de havai fişek dükkanında patlama: 12 ölü | Video 18.02.2026 | 15:44
00:40
Rusya'da askeri tesiste patlama: 2 ölü | Video 18.02.2026 | 12:42
02:01
ABD'de kum fırtınası zincirleme kazaya yol açtı: 4 ölü, 29 yaralı | Video 18.02.2026 | 08:25
00:24
00:45
ABD’deki buz hokeyi maçında silahlı saldırı: 3 ölü | Video 17.02.2026 | 07:38
07:48
Madagaskar'ı şiddetli fırtına vurdu: 9 ölü, 19 yaralı | Video 11.02.2026 | 14:22
00:15
00:42
00:11
00:39
Libya'da helikopter askeri üsse düştü: 5 ölü! | Video 10.02.2026 | 08:51