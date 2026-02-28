ABD güçlerinin bulunduğu Harir Hava Üssü ve Erbil Havalimanına füze saldırısı | Video 28.02.2026 | 17:23 Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde ABD güçlerinin bulunduğu Harir Hava Üssü'ne füze saldırısı gerçekleştirildi. Erbil Uluslararası Havalimanı da İran kaynaklı olduğu değerlendirilen füze ve İHA saldırılarına maruz kaldı. Ülkenin güney ve orta kesimlerinde faaliyet gösteren İran yanlısı Şii silahlı gruplar ABD’ye karşı savaş ilan etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırıların ardından Irak genelinde çatışma sinyalleri güçlendi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon güçlerinin Erbil hava sahasında önemli bir operasyon gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada, "Koalisyon güçleri, Erbil semalarında seyreden ve patlayıcı yüklü olduğu tespit edilen, İran'a ait çok sayıda füze ile insansız hava aracını (İHA) başarıyla engelleyerek düşürmüştür" ifadelerine yer verildi. İlk belirlemelere göre can kaybı veya hasar olmadığı belirtildi.Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre Erbil Uluslararası Havalimanı'na yönelik iki saldırı düzenlendi. Havalimanı çevresinde yoğun dumanlar yükselirken, patlamaların koalisyonun müdahalesi sonucu mu yoksa doğrudan isabetle mi gerçekleştiği henüz netlik kazanmadı. Aynı zamanda ABD güçlerinin konuşlu olduğu stratejik Harir Hava Üssü'nün de füze saldırılarına maruz kaldığı, bölgede dört büyük patlama sesinin duyulduğu bildirildi.Irak'ın güneyinde ise gerilim zirveye ulaştı. İran yanlısı Şii silahlı gruplar yaptıkları ortak açıklamayla savaşa dahil olduklarını ilan etti. Milis gruplar, Irak'ın egemenliğini hedef alan saldırılara karşı askeri misilleme yapacaklarını duyurdu. Babil'in kuzeyindeki Cerf el-Nasr bölgesinde İran yanlısı Haşdi Şabi noktalarına düzenlenen ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan hava saldırılarının ardından Hizbullah Tugayları ve Nuceba Hareketi gibi gruplar askeri hazırlıklarını tamamladıklarını bildirdi.