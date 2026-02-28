Video Dünya İsrail İran'da bir okulu vurdu! 51 öğrenci hayatını kaybetti | Video
28.02.2026 | 17:25

ABD-İsrail'in, İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir kız ilkokulunu hedef aldığı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 51'e yükseldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki "Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu"na ABD-İsrail saldırısında şu ana kadar 51 kız öğrencinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr, okulun doğrudan hedef alındığını ve çok sayıda kız öğrencinin saldırıda hayatını kaybettiğini belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA, Minab kentinde ABD-İsrail saldırısında bir ilkokulun hedef alındığını ve saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kız öğrencinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

