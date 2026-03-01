Video Dünya İsrail İran saldırıları nedeniyle bir kez daha sirenlerin çaldığını duyurdu
İsrail, İran saldırıları nedeniyle ülkenin merkez bölgelerinde bir kez daha sirenlerin çaldığını duyurarak, "Son 24 saatte 20’nci kez milyonlarca İsrailli sığınaklara akın etti" açıklamasında bulundu.

