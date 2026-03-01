Erzincan’da kurşun eritme sırasında patlama: 1 kişi ağır yaralandı | Video 01.03.2026 | 07:57 Erzincan’da meydana gelen olayda, ocakta eritilmeye çalışılan kurşunun patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Mimarsinan Mahallesi 1206. Sokak'taki bir apartmanın birinci katında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, evde bulunan 43 yaşındaki Muhammet Anur ocakta kurşun eritmeye çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Muhammet Anur sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorların tüm çabasına rağmen Muhammed Anur hayatını kaybetti. Ölüm haberi ailesi ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.