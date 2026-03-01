Bursa'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü | Video 01.03.2026 | 08:49 Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen S.Ü. (71), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 20.30 sıralarında Mustafakemalpaşa–Balıkesir kara yolu Güllüce mevkisinde meydana geldi. Balıkesir yönüne seyir halinde olan B.Ö. (39) idaresindeki 16 EE 822 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen S.Ü.'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, hafif ticari aracın çarpmasıyla yola savrulan S.Ü.'nün öldüğü belirlendi. S.Ü.'nün cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Sürücü B.Ö.'yü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.