Üsküdar'da sürücülerin ters yön tartışması sopalı kavgaya dönüştü

01.03.2026 | 12:53

Üsküdar'da ters yönden geldiği iddia edilen araç nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı.Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken taraflar birbirlerine tekme yumruk ve sopalarla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.