Video Yaşam Ataşehir’deki sopalı 'yol verme' kavgasına 1 milyon 164 bin TL rekor ceza | Video
Ataşehir’deki sopalı 'yol verme' kavgasına 1 milyon 164 bin TL rekor ceza | Video

Ataşehir’deki sopalı 'yol verme' kavgasına 1 milyon 164 bin TL rekor ceza | Video

01.03.2026 | 14:40

İstanbul Ataşehir’de iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışmasının sopalı kavgaya dönüşmesinin ardından yakalanan 3 şahsa toplamda 1 milyon 164 bin 462 TL idari para cezası uygulanırken, araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, önceki gün Ataşehir İnönü Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle içerisindeki dar sokakta karşılaşan iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Araçlarından inen taraflar arasındaki sözlü atışma kısa sürede büyüyerek tekme, yumruk ve sopalı kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle tarafların güçlükle ayrıldığı kavga anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan kontrolde, A.Y. (70), Y.Y. (49) ve Y.E.Y. (20) isimli şahısların araçlarını park ettikleri sırada arkalarındaki araçta bulunan şahıslarla tartıştıkları; ardından araçtan inen 3 şahsın ellerindeki sopalarla saldırdığı belirlendi. Olayda yaralanan Y.Y. ve A.Y.'nin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu sopalı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden İ.A. (46) yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara yönelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun; "Sürücü belgesiz araç kullanmak", "Trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek", "Saygısızca araç kullanmak" ve "Yasak yerlerde duraklamak" gibi maddelerinden toplamda 1 milyon 164 bin 462 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konulurken, araçlar da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.Y., Y.Y. ve Y.E.Y. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, sopalı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen İ.A. isimli şahıs ise "Kasten Yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ataşehir’deki sopalı ’yol verme’ kavgasına 1 milyon 164 bin TL rekor ceza | Video 00:30
Ataşehir’deki sopalı 'yol verme' kavgasına 1 milyon 164 bin TL rekor ceza | Video 01.03.2026 | 14:40
Alanya’da 5 katlı apartmanda yangın | Video 00:57
Alanya’da 5 katlı apartmanda yangın | Video 01.03.2026 | 12:12
Bursa’da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü | Video 00:33
Bursa'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü | Video 01.03.2026 | 08:49
Erzincan’da kurşun eritme sırasında patlama: 1 kişi ağır yaralandı | Video 01:20
Erzincan’da kurşun eritme sırasında patlama: 1 kişi ağır yaralandı | Video 01.03.2026 | 07:57
Ankara’da tıra yüklenmiş hafriyat kamyonu üst geçide çarptı | Video 01:59
Ankara’da tıra yüklenmiş hafriyat kamyonu üst geçide çarptı | Video 28.02.2026 | 16:44
Üsküdar’daki iş yeri kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:07
Üsküdar'daki iş yeri kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 28.02.2026 | 16:00
Şaka yapmak isterken arkadaşının kolonyalı ellerini yaktı! | Video 00:14
Şaka yapmak isterken arkadaşının kolonyalı ellerini yaktı! | Video 28.02.2026 | 15:59
Yeni doğan bebeği ile eve giderken dehşeti yaşadı: Öldürüleceğimi hissettim | Video 01:31
Yeni doğan bebeği ile eve giderken dehşeti yaşadı: "Öldürüleceğimi hissettim" | Video 28.02.2026 | 14:41
Antalya’da 23,9 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 00:51
Antalya'da 23,9 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 28.02.2026 | 14:09
15 milyar TL’lik yasa dışı bahis operasyonunda 42 tutuklama | Video 01:03
15 milyar TL’lik yasa dışı bahis operasyonunda 42 tutuklama | Video 28.02.2026 | 13:25
İstanbul’da çok sayıda iş yerini kurşunlayan 7 kişi gözaltına alındı | Video 00:23
İstanbul'da çok sayıda iş yerini kurşunlayan 7 kişi gözaltına alındı | Video 28.02.2026 | 12:57
Bursa’da araçtan inip yumruk attı ehliyeti gitti! Yol verme tartışmasına 180 bin lira ceza | Video 00:20
Bursa'da araçtan inip yumruk attı ehliyeti gitti! Yol verme tartışmasına 180 bin lira ceza | Video 28.02.2026 | 12:28
Bursa’da otobüs motosikletlinin önüne kırdı: O anlar kamerada | Video 00:37
Bursa’da otobüs motosikletlinin önüne kırdı: O anlar kamerada | Video 28.02.2026 | 12:10
Müşteri sanıp tokalaştığı şahsın silahlı saldırısında ölümle burun buruna geldi | Video 04:00
Müşteri sanıp tokalaştığı şahsın silahlı saldırısında ölümle burun buruna geldi | Video 28.02.2026 | 12:01
Fırtınanın yerinde söktüğü sac çatının park halindeki 2 aracın üzerine uçtuğu anlar kamerada | Video 02:23
Fırtınanın yerinde söktüğü sac çatının park halindeki 2 aracın üzerine uçtuğu anlar kamerada | Video 28.02.2026 | 11:31
Vinçten düşen demir kolonun altında kalan işçi yaralandı | Video 02:06
Vinçten düşen demir kolonun altında kalan işçi yaralandı | Video 28.02.2026 | 10:48
Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışı etkili oldu | Video 01:50
Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışı etkili oldu | Video 28.02.2026 | 10:08
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 284 kilo 850 gram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 00:19
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 284 kilo 850 gram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 28.02.2026 | 08:42
Üsküdar’da kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı | Video 02:00
Üsküdar'da kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı | Video 28.02.2026 | 08:42
Samsun’da 18 yaşındaki teşhirci şüpheli yakalandı | Video 01:22
Samsun'da 18 yaşındaki teşhirci şüpheli yakalandı | Video 27.02.2026 | 15:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY