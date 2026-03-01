Basılı kalan otomobil kornası vatandaşların kabusu oldu

01.03.2026 | 17:53

Eskişehir'de sürücüsü araçta olmayan otomobilin kornasının basılı kalması pazar günü rahatsızlığa neden olurken, aracın duyarsız sahibi olay yerine geldikten sonra vatandaşlardan özür dilemeden olay yerinden hızlıca uzaklaştı.