Video Yaşam Basılı kalan otomobil kornası vatandaşların kabusu oldu
Basılı kalan otomobil kornası vatandaşların kabusu oldu

Basılı kalan otomobil kornası vatandaşların kabusu oldu

01.03.2026 | 17:53

Eskişehir'de sürücüsü araçta olmayan otomobilin kornasının basılı kalması pazar günü rahatsızlığa neden olurken, aracın duyarsız sahibi olay yerine geldikten sonra vatandaşlardan özür dilemeden olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Basılı kalan otomobil kornası vatandaşların kabusu oldu 02:23
Basılı kalan otomobil kornası vatandaşların kabusu oldu 01.03.2026 | 17:53
Halı sahada kalp krizi geçirdi, son yolculuğuna uğurlandı 01:11
Halı sahada kalp krizi geçirdi, son yolculuğuna uğurlandı 01.03.2026 | 17:44
Trafik kavgasında 1 milyon 164 bin lira ceza 00:22
Trafik kavgasında 1 milyon 164 bin lira ceza 01.03.2026 | 16:25
Yalova’da İkra bebek ile babasının darp edildiği olaya ilişkin yeni görüntüler | Video 08:06
Yalova'da İkra bebek ile babasının darp edildiği olaya ilişkin yeni görüntüler | Video 01.03.2026 | 16:16
Ataşehir’deki sopalı ’yol verme’ kavgasına 1 milyon 164 bin TL rekor ceza | Video 00:30
Ataşehir’deki sopalı 'yol verme' kavgasına 1 milyon 164 bin TL rekor ceza | Video 01.03.2026 | 14:40
Üsküdar’da sürücülerin ters yön tartışması sopalı kavgaya dönüştü 01:30
Üsküdar'da sürücülerin ters yön tartışması sopalı kavgaya dönüştü 01.03.2026 | 12:53
Alanya’da 5 katlı apartmanda yangın | Video 00:57
Alanya’da 5 katlı apartmanda yangın | Video 01.03.2026 | 12:12
Üçüncü kez alkollü yakalandı, 390 bin Tl rekor ceza uygulandı | Video 03:22
Üçüncü kez alkollü yakalandı, 390 bin Tl rekor ceza uygulandı | Video 01.03.2026 | 11:23
Bursa’da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü | Video 00:33
Bursa'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü | Video 01.03.2026 | 08:49
Erzincan’da kurşun eritme sırasında patlama: 1 kişi ağır yaralandı | Video 01:20
Erzincan’da kurşun eritme sırasında patlama: 1 kişi ağır yaralandı | Video 01.03.2026 | 07:57
Ankara’da tıra yüklenmiş hafriyat kamyonu üst geçide çarptı | Video 01:59
Ankara’da tıra yüklenmiş hafriyat kamyonu üst geçide çarptı | Video 28.02.2026 | 16:44
Üsküdar’daki iş yeri kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:07
Üsküdar'daki iş yeri kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 28.02.2026 | 16:00
Şaka yapmak isterken arkadaşının kolonyalı ellerini yaktı! | Video 00:14
Şaka yapmak isterken arkadaşının kolonyalı ellerini yaktı! | Video 28.02.2026 | 15:59
Yeni doğan bebeği ile eve giderken dehşeti yaşadı: Öldürüleceğimi hissettim | Video 01:31
Yeni doğan bebeği ile eve giderken dehşeti yaşadı: "Öldürüleceğimi hissettim" | Video 28.02.2026 | 14:41
Antalya’da 23,9 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 00:51
Antalya'da 23,9 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 28.02.2026 | 14:09
15 milyar TL’lik yasa dışı bahis operasyonunda 42 tutuklama | Video 01:03
15 milyar TL’lik yasa dışı bahis operasyonunda 42 tutuklama | Video 28.02.2026 | 13:25
İstanbul’da çok sayıda iş yerini kurşunlayan 7 kişi gözaltına alındı | Video 00:23
İstanbul'da çok sayıda iş yerini kurşunlayan 7 kişi gözaltına alındı | Video 28.02.2026 | 12:57
Bursa’da araçtan inip yumruk attı ehliyeti gitti! Yol verme tartışmasına 180 bin lira ceza | Video 00:20
Bursa'da araçtan inip yumruk attı ehliyeti gitti! Yol verme tartışmasına 180 bin lira ceza | Video 28.02.2026 | 12:28
Bursa’da otobüs motosikletlinin önüne kırdı: O anlar kamerada | Video 00:37
Bursa’da otobüs motosikletlinin önüne kırdı: O anlar kamerada | Video 28.02.2026 | 12:10
Müşteri sanıp tokalaştığı şahsın silahlı saldırısında ölümle burun buruna geldi | Video 04:00
Müşteri sanıp tokalaştığı şahsın silahlı saldırısında ölümle burun buruna geldi | Video 28.02.2026 | 12:01

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY