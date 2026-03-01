Halı sahada kalp krizi geçirdi, son yolculuğuna uğurlandı
01.03.2026 | 17:44
Düzce’de halı sahada maç oynarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Murat Kasapoğlu son yolculuğuna uğurlandı.
