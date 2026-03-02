Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi metrelerce savruldu: 3 yaralı | Video 02.03.2026 | 11:49 Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Şiddetli çarpışma güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, motosikletin çarpmanın etkisiyle savrulduğu anlar görüntülerde yer alıyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi 3020 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muhittin Ersoy Bulvarı istikametinden gelip Ertuğrul Gazi İmam Hatip Lisesi yönüne seyir halinde olan Bahri T. idaresindeki 07 BLP 639 plakalı motosiklet, sokak üzerinde park halindeyken yola çıkan Şenol G.'nin kullandığı 06 DED 059 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Bahri T. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Sadullah B. yola savrularak yaralanırken, otomobil sürücüsü Şenol Güngör de kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Çarpışma anı kamerada

Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin hızla seyir halindeyken sokak üzerinde park halindeyken yola çıkmak üzere hareket eden otomobile çarptığı ve çarpmanın etkisiyle sürücü ile yolcunun savrulduğu görüldü.