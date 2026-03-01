67 yaşındaki Madonna'dan flaş video! Manken gibi yürüdü... | Video

01.03.2026 | 09:54

67 yaşındaki pop ikonu Madonna, bu kez sahne performansıyla değil sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Manken yürüyüşündeki iddialı adımlarını hesabından yayınlayan yıldız isim, kısa sürede gündemin merkezine oturdu. Dünyaca ünlü şarkıcının o anları ise takipçilerini ikiye böldü...