81 yaşındaki oyuncu Nebahat Çehre estetik tartışması başlattı: Çizgisiz kalmak…

26.02.2026 | 22:12

Ünlü oyuncu Nebahat Çehre, bugün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Nebahat Çehre, gazetecilerin ‘estetik oyunculuğa engel mi?’ sorusuna cevap verdi. Ünlü oyuncu estetik tartışmasının da fitilini ateşlemiş oldu. İşte Nebahat Çehre’nin o açıklamasının detayları!