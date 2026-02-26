81 yaşındaki oyuncu Nebahat Çehre estetik tartışması başlattı: Çizgisiz kalmak…
26.02.2026 | 22:12
Ünlü oyuncu Nebahat Çehre, bugün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Nebahat Çehre, gazetecilerin ‘estetik oyunculuğa engel mi?’ sorusuna cevap verdi. Ünlü oyuncu estetik tartışmasının da fitilini ateşlemiş oldu. İşte Nebahat Çehre’nin o açıklamasının detayları!
