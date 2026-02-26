Nişantaşı’nda aldatma kavgası! Tuğçe Tayfur boşanma davası açtığı Muhammet Aydın’la görüntülendi

26.02.2026 | 23:20

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz haftalarda eşi Muhammet Aydın’ın kendisi 3 kadınla aldattığını iddia etmişti. Bu gelişmelerin ardından Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın’a boşanma davası açmıştı. Ünlü çift, bugün Nişantaşı’nda birlikte görüntülendi. Tuğçe Tayfur’un yaptığı açıklama magazin gündemine bomba gibi düştü! İşte o açıklama!