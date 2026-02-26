Video Magazin Nişantaşı’nda aldatma kavgası! Tuğçe Tayfur boşanma davası açtığı Muhammet Aydın’la görüntülendi
Nişantaşı’nda aldatma kavgası! Tuğçe Tayfur boşanma davası açtığı Muhammet Aydın’la görüntülendi

Nişantaşı’nda aldatma kavgası! Tuğçe Tayfur boşanma davası açtığı Muhammet Aydın’la görüntülendi

26.02.2026 | 23:20

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz haftalarda eşi Muhammet Aydın’ın kendisi 3 kadınla aldattığını iddia etmişti. Bu gelişmelerin ardından Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın’a boşanma davası açmıştı. Ünlü çift, bugün Nişantaşı’nda birlikte görüntülendi. Tuğçe Tayfur’un yaptığı açıklama magazin gündemine bomba gibi düştü! İşte o açıklama!

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Nişantaşı’nda aldatma kavgası! Tuğçe Tayfur boşanma davası açtığı Muhammet Aydın’la görüntülendi 00:48
Nişantaşı’nda aldatma kavgası! Tuğçe Tayfur boşanma davası açtığı Muhammet Aydın’la görüntülendi 26.02.2026 | 23:20
81 yaşındaki oyuncu Nebahat Çehre estetik tartışması başlattı: Çizgisiz kalmak… 00:50
81 yaşındaki oyuncu Nebahat Çehre estetik tartışması başlattı: Çizgisiz kalmak… 26.02.2026 | 22:12
İzmir’de yaşayan İzzet Yıldızhan ve 26 yıllık eşi Ajda Yıldızhan İstanbul’da yürüyüşe çıktı! 00:17
İzmir’de yaşayan İzzet Yıldızhan ve 26 yıllık eşi Ajda Yıldızhan İstanbul’da yürüyüşe çıktı! 26.02.2026 | 19:10
Elleriyle besledi, yüzüne tükürük yedi... Safiye Soyman’ın çiftlik macerası! | Video 01:14
Elleriyle besledi, yüzüne tükürük yedi... Safiye Soyman'ın çiftlik macerası! | Video 26.02.2026 | 15:52
İbrahim Tatlıses, Dilan ve Ahmet’i hedef göstermişti! İdo Tatlıses’ten açıklama: Onların ne yaptıkları ben ilgilendirmiyor! 00:31
İbrahim Tatlıses, Dilan ve Ahmet’i hedef göstermişti! İdo Tatlıses’ten açıklama: Onların ne yaptıkları ben ilgilendirmiyor! 26.02.2026 | 00:23
Eski futbolcu Mesut Özil’den eşine aşk dolu sözler: Öyle bir eş nasip etti ki… 00:59
Eski futbolcu Mesut Özil’den eşine aşk dolu sözler: Öyle bir eş nasip etti ki… 25.02.2026 | 23:25
Alişan, kızı Eliz ile Celal Karatüre’nin ilahisini okudu 00:20
Alişan, kızı Eliz ile Celal Karatüre’nin ilahisini okudu 24.02.2026 | 23:30
Mesut Özil’in ’Ronaldo mu Messi mi’ sorusuna verdiği cevap beğeni topladı! 00:55
Mesut Özil’in 'Ronaldo mu Messi mi' sorusuna verdiği cevap beğeni topladı! 24.02.2026 | 21:51
Zehra Çilingiroğlu annesi Hülya Avşar’ı övmelere doyamadı: Beğenerek izliyorum 00:23
Zehra Çilingiroğlu annesi Hülya Avşar’ı övmelere doyamadı: Beğenerek izliyorum 24.02.2026 | 20:26
Gizem Karaca’dan duygulandıran paylaşım! Beni hem güçlü hem savunmasız bırakan tek şey... 00:22
Gizem Karaca’dan duygulandıran paylaşım! "Beni hem güçlü hem savunmasız bırakan tek şey..." 24.02.2026 | 12:30
Tesadüfen fark etti: Ünlü oyuncu Tuna Arman ameliyat oldu! Böyle uyarıda bulundu... 00:13
Tesadüfen fark etti: Ünlü oyuncu Tuna Arman ameliyat oldu! Böyle uyarıda bulundu... 22.02.2026 | 12:23
Cansel Elçin’den sevimli oğlu Atlas ile eğlenceli paylaşım | Video 00:27
Cansel Elçin'den sevimli oğlu Atlas ile eğlenceli paylaşım | Video 21.02.2026 | 10:09
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan taburcu oldu: Çok özlediğim mesleğime geri dönmek için gün sayıyorum | Video 05:50
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan taburcu oldu: "Çok özlediğim mesleğime geri dönmek için gün sayıyorum" | Video 20.02.2026 | 08:43
Mehmet Ali Erbil’in eşi Gülseren Ceylan Ramazan’ın ilk günü tesettüre girdi! 00:26
Mehmet Ali Erbil’in eşi Gülseren Ceylan Ramazan’ın ilk günü tesettüre girdi! 20.02.2026 | 00:15
Burcu Kara evlilik yıl dönümünü böyle kutladı! Nice on yıllara! | Video 01:03
Burcu Kara evlilik yıl dönümünü böyle kutladı! "Nice on yıllara!" | Video 19.02.2026 | 15:32
Hakan Taşıyan’dan müjdeli haber geldi! Birkaç güne taburcu oluyorum | Video 00:29
Hakan Taşıyan'dan müjdeli haber geldi! "Birkaç güne taburcu oluyorum" | Video 19.02.2026 | 11:59
Oyuncu Merve Boluğur yeni paylaşımıyla herkesi güldürdü 00:08
Oyuncu Merve Boluğur yeni paylaşımıyla herkesi güldürdü 18.02.2026 | 20:47
Galatasaray-Juventus maçında Kıvanç Tatlıtuğ sürprizi! Taraftara karşı samimi tavrı takdir edildi | Video 00:09
Galatasaray-Juventus maçında Kıvanç Tatlıtuğ sürprizi! Taraftara karşı samimi tavrı takdir edildi | Video 18.02.2026 | 14:52
İlker Aksum’un minik kızı Lila emeklemeye başladı! İşte o eğlenceli anlar! 01:22
İlker Aksum’un minik kızı Lila emeklemeye başladı! İşte o eğlenceli anlar! 17.02.2026 | 21:18
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in minik oğlu Kurt Efe sporda yeteneğini böyle gösterdi 00:04
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in minik oğlu Kurt Efe sporda yeteneğini böyle gösterdi 17.02.2026 | 18:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY