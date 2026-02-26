Nişantaşı’nda aldatma kavgası! Tuğçe Tayfur boşanma davası açtığı Muhammet Aydın’la görüntülendi
26.02.2026 | 23:20
Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz haftalarda eşi Muhammet Aydın’ın kendisi 3 kadınla aldattığını iddia etmişti. Bu gelişmelerin ardından Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın’a boşanma davası açmıştı. Ünlü çift, bugün Nişantaşı’nda birlikte görüntülendi. Tuğçe Tayfur’un yaptığı açıklama magazin gündemine bomba gibi düştü! İşte o açıklama!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:48
00:50
00:17
01:14
00:31
00:59
00:20
Alişan, kızı Eliz ile Celal Karatüre’nin ilahisini okudu 24.02.2026 | 23:30
00:55
Mesut Özil’in 'Ronaldo mu Messi mi' sorusuna verdiği cevap beğeni topladı! 24.02.2026 | 21:51
00:23
00:22
00:13
00:27
Cansel Elçin'den sevimli oğlu Atlas ile eğlenceli paylaşım | Video 21.02.2026 | 10:09
05:50
00:26
Mehmet Ali Erbil’in eşi Gülseren Ceylan Ramazan’ın ilk günü tesettüre girdi! 20.02.2026 | 00:15
01:03
Burcu Kara evlilik yıl dönümünü böyle kutladı! "Nice on yıllara!" | Video 19.02.2026 | 15:32
00:29
00:08
Oyuncu Merve Boluğur yeni paylaşımıyla herkesi güldürdü 18.02.2026 | 20:47
00:09
01:22
İlker Aksum’un minik kızı Lila emeklemeye başladı! İşte o eğlenceli anlar! 17.02.2026 | 21:18