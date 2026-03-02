Video Yaşam Gaziosmanpaşa'da aynı mağazadan 1 ayda ikinci hırsızlık kamerada | Video
Gaziosmanpaşa'da aynı mağazadan 1 ayda ikinci hırsızlık kamerada | Video

Gaziosmanpaşa'da aynı mağazadan 1 ayda ikinci hırsızlık kamerada | Video

02.03.2026 | 10:21

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 3 çocuk aynı mağazadan 1 ay içerisinde 2 kez hırsızlık yaptı. Mağazaya gece saatlerinde girerek kasadaki paraları çalan şüpheliler, bir süre sonra da mağazanın önündeki kıyafetleri çaldı. Yaşanan her iki hırsızlık olayı da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İlk olay, 8 Şubat Pazar günü saat 02.00 sıralarında Şemsipaşa Mahallesi Küçükköy Caddesi'nde bulunan mağazada yaşandı. Mağazaya gelen 3 çocuktan biri kapı önünde gözcülük yaparken, diğer 2 şüpheli mağaza camını zorlayarak içeri girdi. İçeri giren şüphelilerden biri kasada bulunan paraları alırken, diğerinin ise ürünleri çaldığı görüldü. Şüpheliler iş yeri alarmının çalmasıyla olay yerinden kaçtı.

İkinci hırsızlık olayı ise, 28 Şubat Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 5 şüpheliden 2'si, mağaza içindeki çalışanı oyaladığı sırada, diğer 3 şüpheli dışarıda asılı bulunan ürünleri montlarının arasına koyarak uzaklaştı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Yaşanan her iki hırsızlık olayı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'PARA VE ÜRÜNLERİ ÇALDILAR'

Mağaza sahibi Mustafa Doğanay, "Üç hafta önce içeriye 3 kişinin organize olarak geldiği bir durum yaşandı. Camı zorlayarak içeri girdiler. İçeri girdikten sonra kasadan biraz para ve birkaç ürün alıp kaçtılar. Öncelikle genç arkadaş olmaları bizi çok üzdü, çok üzücü bir durum. Bu durumun devamının yaşanmaması için polise başvurduk. Polis bu süreci takip altına aldı ama bizim tek isteğimiz bu sürecin tekrar gerçekleşememesiydi. Dün tekrar 5 kişinin organize olarak buraya gelip; yine üzücü tarafı bunların genç olması, 2 kişi içerdeki personeli oyalayıp 3 kişinin de kapıda bulunan ürünleri çalması oldu. Her iki vakanın da olayı gerçek gerçekleştiren18 yaşının altında oldukları çok belli. Zaten polislerin kısa sürede incelemede yaşlarının 18 yaşının altında olduğuydu. Bizi en çok üzen şey her iki olayda da çocukların 18 yaşının altında olmalarıydı" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hatay’da drift atan sürücüye 140 bin TL ceza | Video 00:24
Hatay'da drift atan sürücüye 140 bin TL ceza | Video 02.03.2026 | 11:20
Kağıthane’de akılalmaz kaza kamerada: Kamyonu durdurmaya çalışırken aşağı düştü | Video 02:36
Kağıthane'de akılalmaz kaza kamerada: Kamyonu durdurmaya çalışırken aşağı düştü | Video 02.03.2026 | 11:15
Adana’da kendisini ‘Komiser Vedat’ olarak tanıtan dolandırıcı kamerada | Video 01:26
Adana'da kendisini ‘Komiser Vedat’ olarak tanıtan dolandırıcı kamerada | Video 02.03.2026 | 10:38
Batman’da genç kız sahurda tartıştığı babasını vurarak öldürdü | Video 01:47
Batman'da genç kız sahurda tartıştığı babasını vurarak öldürdü | Video 02.03.2026 | 10:28
Gaziosmanpaşa’da aynı mağazadan 1 ayda ikinci hırsızlık kamerada | Video 02:59
Gaziosmanpaşa'da aynı mağazadan 1 ayda ikinci hırsızlık kamerada | Video 02.03.2026 | 10:21
Kahramanmaraş’ta gençler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video 01:11
Kahramanmaraş'ta gençler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video 02.03.2026 | 08:38
Çankırı’da iki grup arasındaki kavga kamerada | Video 02:18
Çankırı'da iki grup arasındaki kavga kamerada | Video 02.03.2026 | 08:36
Gençler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı 01:11
Gençler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı 02.03.2026 | 01:17
İran’da Radyo ve Televizyon Kurumu binası vuruldu! 00:37
İran'da Radyo ve Televizyon Kurumu binası vuruldu! 01.03.2026 | 22:47
Kardan kapanan köy yolunda zamanla yarış 01:12
Kardan kapanan köy yolunda zamanla yarış 01.03.2026 | 21:14
Konya’da iplik yüklü tır devrildi: 1 yaralı 01:02
Konya’da iplik yüklü tır devrildi: 1 yaralı 01.03.2026 | 19:18
Basılı kalan otomobil kornası vatandaşların kabusu oldu 02:23
Basılı kalan otomobil kornası vatandaşların kabusu oldu 01.03.2026 | 17:53
Halı sahada kalp krizi geçirdi, son yolculuğuna uğurlandı 01:11
Halı sahada kalp krizi geçirdi, son yolculuğuna uğurlandı 01.03.2026 | 17:44
Trafik kavgasında 1 milyon 164 bin lira ceza 00:22
Trafik kavgasında 1 milyon 164 bin lira ceza 01.03.2026 | 16:25
Yalova’da İkra bebek ile babasının darp edildiği olaya ilişkin yeni görüntüler | Video 08:06
Yalova'da İkra bebek ile babasının darp edildiği olaya ilişkin yeni görüntüler | Video 01.03.2026 | 16:16
Ataşehir’deki sopalı ’yol verme’ kavgasına 1 milyon 164 bin TL rekor ceza | Video 00:30
Ataşehir’deki sopalı 'yol verme' kavgasına 1 milyon 164 bin TL rekor ceza | Video 01.03.2026 | 14:40
Üsküdar’da sürücülerin ters yön tartışması sopalı kavgaya dönüştü 01:30
Üsküdar'da sürücülerin ters yön tartışması sopalı kavgaya dönüştü 01.03.2026 | 12:53
Alanya’da 5 katlı apartmanda yangın | Video 00:57
Alanya’da 5 katlı apartmanda yangın | Video 01.03.2026 | 12:12
Üçüncü kez alkollü yakalandı, 390 bin Tl rekor ceza uygulandı | Video 03:22
Üçüncü kez alkollü yakalandı, 390 bin Tl rekor ceza uygulandı | Video 01.03.2026 | 11:23
Bursa’da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü | Video 00:33
Bursa'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü | Video 01.03.2026 | 08:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY