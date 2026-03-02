Çankırı'da iki grup arasındaki kavga kamerada | Video 02.03.2026 | 08:36 Çankırı'da iki genç grubu arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, İncili Çeşme Mahallesi Durlanık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gençler, sokak ortasında birbirlerini iterek küfretti. Kavga, kısa süre sonra tarafların ayrılmasıyla sona erdi. Kavga anları, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.