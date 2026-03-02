Video Yaşam Çankırı'da iki grup arasındaki kavga kamerada | Video
02.03.2026 | 08:36

Çankırı'da iki genç grubu arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İncili Çeşme Mahallesi Durlanık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gençler, sokak ortasında birbirlerini iterek küfretti. Kavga, kısa süre sonra tarafların ayrılmasıyla sona erdi. Kavga anları, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
