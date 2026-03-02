Hatay'da drift atan sürücüye 140 bin TL ceza | Video 02.03.2026 | 11:20 Hatay'da lüks araçla drift atan sürücüye 140 bin TL cezai işlem uygulandı ve ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Antakya ilçesinde 28 Şubat günü polis ekipleri tarafından sanayi içerisinde yapılan kamera incelemesinde sürücünün lüks otomobiliyle drfit yaptığı görüldü. Sürücüye; drift atmaktan140 bin idari para cezası uygulandı, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu ve araç 60 gün trafikten men edildi.