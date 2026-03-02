Video Yaşam Hatay'da drift atan sürücüye 140 bin TL ceza | Video
02.03.2026 | 11:20

Hatay'da lüks araçla drift atan sürücüye 140 bin TL cezai işlem uygulandı ve ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Antakya ilçesinde 28 Şubat günü polis ekipleri tarafından sanayi içerisinde yapılan kamera incelemesinde sürücünün lüks otomobiliyle drfit yaptığı görüldü. Sürücüye; drift atmaktan
140 bin idari para cezası uygulandı, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu ve araç 60 gün trafikten men edildi.
