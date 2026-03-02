Hatay'da drift atan sürücüye 140 bin TL ceza | Video
02.03.2026 | 11:20
Hatay'da lüks araçla drift atan sürücüye 140 bin TL cezai işlem uygulandı ve ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.
140 bin idari para cezası uygulandı, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu ve araç 60 gün trafikten men edildi.
