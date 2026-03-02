Video Yaşam Cinayet zanlısının otizmli çocuğu darp ettiği anlar kamerada | Video
Cinayet zanlısının otizmli çocuğu darp ettiği anlar kamerada | Video

Cinayet zanlısının otizmli çocuğu darp ettiği anlar kamerada | Video

02.03.2026 | 11:54

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde kız kardeşinin yanındaki genci bıçaklayarak öldüren şüpheliyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Şüphelinin yaklaşık bir yıl önce otizmli olduğu öne sürülen bir çocuğu sokak ortasında darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde 25 Şubat'ta meydana gelen olayda, Serhat K. iddiaya göre, kız kardeşinin yanındaki şahsı bıçaklamış, Murat Yaşar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli ise polis merkezine giderek teslim olmuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından cinayet zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.


Otizmli olduğu öne sürülen çocuğa saldırdı
Cinayet zanlısının yaklaşık 1 yıl önce yoldan geçen bir çocuğa saldırdığı ve darp ettiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde, şüphelinin sokakta yürüyen ve otizmli olduğu öne sürülen bir çocuğa saldırdığı görülüyor. Şüphelinin çocuğu darp ettiği anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

