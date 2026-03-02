Video Yaşam Batman'da genç kız sahurda tartıştığı babasını vurarak öldürdü | Video
Batman'da genç kız sahurda tartıştığı babasını vurarak öldürdü | Video

Batman'da genç kız sahurda tartıştığı babasını vurarak öldürdü | Video

02.03.2026 | 10:28

Batman'da 18 yaşındaki kız, sahur vaktinde tartıştığı babasını silahla vurarak öldürdü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre olay Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Sahur vaktinde M.D. (18) ile babası Ramazan D. (45) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D., evde bulunan tabancayla babasına ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, Ramazan D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ramazan D.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Batman’da genç kız sahurda tartıştığı babasını vurarak öldürdü | Video 01:47
Batman'da genç kız sahurda tartıştığı babasını vurarak öldürdü | Video 02.03.2026 | 10:28
Gaziosmanpaşa’da aynı mağazadan 1 ayda ikinci hırsızlık kamerada | Video 02:59
Gaziosmanpaşa'da aynı mağazadan 1 ayda ikinci hırsızlık kamerada | Video 02.03.2026 | 10:21
Kahramanmaraş’ta gençler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video 01:11
Kahramanmaraş'ta gençler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video 02.03.2026 | 08:38
Çankırı’da iki grup arasındaki kavga kamerada | Video 02:18
Çankırı'da iki grup arasındaki kavga kamerada | Video 02.03.2026 | 08:36
Gençler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı 01:11
Gençler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı 02.03.2026 | 01:17
İran’da Radyo ve Televizyon Kurumu binası vuruldu! 00:37
İran'da Radyo ve Televizyon Kurumu binası vuruldu! 01.03.2026 | 22:47
Kardan kapanan köy yolunda zamanla yarış 01:12
Kardan kapanan köy yolunda zamanla yarış 01.03.2026 | 21:14
Konya’da iplik yüklü tır devrildi: 1 yaralı 01:02
Konya’da iplik yüklü tır devrildi: 1 yaralı 01.03.2026 | 19:18
Basılı kalan otomobil kornası vatandaşların kabusu oldu 02:23
Basılı kalan otomobil kornası vatandaşların kabusu oldu 01.03.2026 | 17:53
Halı sahada kalp krizi geçirdi, son yolculuğuna uğurlandı 01:11
Halı sahada kalp krizi geçirdi, son yolculuğuna uğurlandı 01.03.2026 | 17:44
Trafik kavgasında 1 milyon 164 bin lira ceza 00:22
Trafik kavgasında 1 milyon 164 bin lira ceza 01.03.2026 | 16:25
Yalova’da İkra bebek ile babasının darp edildiği olaya ilişkin yeni görüntüler | Video 08:06
Yalova'da İkra bebek ile babasının darp edildiği olaya ilişkin yeni görüntüler | Video 01.03.2026 | 16:16
Ataşehir’deki sopalı ’yol verme’ kavgasına 1 milyon 164 bin TL rekor ceza | Video 00:30
Ataşehir’deki sopalı 'yol verme' kavgasına 1 milyon 164 bin TL rekor ceza | Video 01.03.2026 | 14:40
Üsküdar’da sürücülerin ters yön tartışması sopalı kavgaya dönüştü 01:30
Üsküdar'da sürücülerin ters yön tartışması sopalı kavgaya dönüştü 01.03.2026 | 12:53
Alanya’da 5 katlı apartmanda yangın | Video 00:57
Alanya’da 5 katlı apartmanda yangın | Video 01.03.2026 | 12:12
Üçüncü kez alkollü yakalandı, 390 bin Tl rekor ceza uygulandı | Video 03:22
Üçüncü kez alkollü yakalandı, 390 bin Tl rekor ceza uygulandı | Video 01.03.2026 | 11:23
Bursa’da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü | Video 00:33
Bursa'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü | Video 01.03.2026 | 08:49
Erzincan’da kurşun eritme sırasında patlama: 1 kişi ağır yaralandı | Video 01:20
Erzincan’da kurşun eritme sırasında patlama: 1 kişi ağır yaralandı | Video 01.03.2026 | 07:57
Ankara’da tıra yüklenmiş hafriyat kamyonu üst geçide çarptı | Video 01:59
Ankara’da tıra yüklenmiş hafriyat kamyonu üst geçide çarptı | Video 28.02.2026 | 16:44
Üsküdar’daki iş yeri kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:07
Üsküdar'daki iş yeri kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 28.02.2026 | 16:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY