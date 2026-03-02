Niğde'de köye inen kurt sürücü kamerada | Video 02.03.2026 | 12:57 Niğde merkeze bağlı Yeşilburç köyünde yerleşim yerine kadar inen kurtlar güvenlik kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Niğde merkeze bağlı Yeşilburç köyünde, gece saatlerinde aç kalan kurtlar yemek bulmak için köy içine kadar indi. Yiyecek aramak için yerleşim alanına kadar inen iki kurt, köy içinde bir süre dolaştıktan sonra gözden kayboldu. Kurtlar, köy muhtarlığının güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.