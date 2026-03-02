Video Dünya SON DAKİKA | Vurularak düşen ABD F-15 savaş uçağı kamerada | Video
SON DAKİKA | Vurularak düşen ABD F-15 savaş uçağı kamerada | Video

02.03.2026 | 09:04

Son dakika haberleri... Kuveyt üzerinde İran tarafından vurulan ABD'ye ait F-15 savaş uçağı kamerada... Düşen ABD F-15 savaş uçağı pilotunun paraşütle atladığı bildirildi. Düşen uçağın motor kısmından ısı güdümlü bir füze ile vurulduğu değerlendiriliyor.

