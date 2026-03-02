ABD İran’ın balistik füze rampalarını vurma anı görüntülerini paylaştı | Video 02.03.2026 | 07:54 ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın balistik füze yeteneklerini hedef alan saldırıların görüntülerini yayınladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM), İran'a yönelik saldırılarla ilgili yeni açıklama geldi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, İran rejiminin balistik füzeleri pervasızca kullanması ve yaymasının on yıllardan bu yana ABD ve müttefikleri için tehdit oluşturduğu belirtilerek, "Şimdi, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla, ABD güçleri bu tehdidi ortadan kaldırıyor" denildi. CENTCOM, İran'ın balistik füze yeteneklerini hedef alan saldırıların görüntülerini de yayınladı.