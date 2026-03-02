ABD İran’ın balistik füze rampalarını vurma anı görüntülerini paylaştı | Video
02.03.2026 | 07:54
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın balistik füze yeteneklerini hedef alan saldırıların görüntülerini yayınladı.
