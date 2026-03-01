SON DAKİKA | Pakistan'da ABD Büyükelçiliği önünde protesto: 10 ölü | Video
01.03.2026 | 11:22
Pakistan'nın Karaçi şehrinde ABD-İsrail ortaklığında İran'a yönelik düzenlenen saldırılara tepki gösteren kalabalık bir grup, ABD Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.
01:42
