SON DAKİKA | Pakistan'da ABD elçiliğine girmeye çalışanlar vuruldu: 6 ölü | Video
01.03.2026 | 10:40
Son dakika haberleri... ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı Pakistan'da da protesto ediliyor. Ali Hamaney'in öldüğünün duyurulmasının ardında dozu artan protestolarda ABD elçilik binasına girmeye çalışanlar vuruldu. İlk belirlemelere göre elçilik binasına girmeye çalışanlardan 6 kişinin öldürüldüğü bildirildi.
