Video Dünya İran devlet televizyonu hacklendi: Trump ve Netanyahu'nun konuşması yayımlandı | Video
İran devlet televizyonu hacklendi: Trump ve Netanyahu'nun konuşması yayımlandı | Video

İran devlet televizyonu hacklendi: Trump ve Netanyahu'nun konuşması yayımlandı | Video

02.03.2026 | 08:45

İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na (IRIB) bağlı Kanal 3'te yayın akışı siber saldırıyla kesildi. Ekrana yönetim karşıtı mesajlar ve ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran halkına yönelik konuşması yansıtıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na (IRIB) bağlı Kanal 3 yayını siber saldırıya uğradı. Normal yayın akışının kesildiği kanalda, programların yerine İran yönetimini hedef alan mesajlar yayımlandı. Ekrana yansıyan görüntülerde, "Tüm hükümet çöküş sürecinde" ifadeleri yer alırken, bir diğer mesajda "İran halkı, kendi geleceği ve ülkelerinin geleceğini şekillendirecek kişiler hakkında yalnızca kendisi karar vermelidir" denildi.


Yayın kesintisi sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran halkına hitaben yaptığı konuşma Farsça altyazıyla ekrana getirildi. Trump ve Netanyahu, konuşmalarında İran yönetimini hedef alarak, İran halkını harekete geçmeye çağırdı. Netanyahu konuşmasında, "Terör rejimine ait binlerce hedefi vurduk. Cesur İran halkının kendisini esaret zincirlerinden kurtarması için gerekli şartları oluşturacağız. Bu nedenle size sesleniyorum İran vatandaşları, bu fırsatı kaçırmayın. Bu, nesilde bir kez gelen bir fırsattır. Elleriniz kollarınız bağlı oturmayın. Çünkü yakında sizin anınız gelecek, sokağa çıkmanızın isteneceği an" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA | Vurularak düşen ABD F-15 savaş uçağı kamerada | Video 01:40
SON DAKİKA | Vurularak düşen ABD F-15 savaş uçağı kamerada | Video 02.03.2026 | 09:04
İran devlet televizyonu hacklendi: Trump ve Netanyahu’nun konuşması yayımlandı | Video 01:06
İran devlet televizyonu hacklendi: Trump ve Netanyahu'nun konuşması yayımlandı | Video 02.03.2026 | 08:45
ABD İran’ın balistik füze rampalarını vurma anı görüntülerini paylaştı | Video 00:13
ABD İran’ın balistik füze rampalarını vurma anı görüntülerini paylaştı | Video 02.03.2026 | 07:54
İran’dan Kudüs’e füze saldırısı: En az 5 yaralı | Video 02:59
İran’dan Kudüs’e füze saldırısı: En az 5 yaralı | Video 02.03.2026 | 07:54
ABD’de bara silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı | Video 00:47
ABD’de bara silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı | Video 02.03.2026 | 07:53
Lübnan’dan İsrail’e yapılan füze saldırıları kamerada | Video 00:33
Lübnan’dan İsrail’e yapılan füze saldırıları kamerada | Video 02.03.2026 | 07:53
İsrail, Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırı başlattı | Video 01:56
İsrail, Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırı başlattı | Video 02.03.2026 | 07:51
ABD, İran savaş uçaklarının vurulduğu anların görüntülerini yayınladı | Video 00:19
ABD, İran savaş uçaklarının vurulduğu anların görüntülerini yayınladı | Video 02.03.2026 | 07:50
SON DAKİKA | İran’dan İsrail’e füzeli saldırı | Video 02:35
SON DAKİKA | İran'dan İsrail'e füzeli saldırı | Video 01.03.2026 | 15:22
SON DAKİKA | İran petrol tankeri vurdu | Video 00:12
SON DAKİKA | İran petrol tankeri vurdu | Video 01.03.2026 | 15:06
SON DAKİKA | İran’da art arda yeni patlamalar | CANLI YAYIN 02:45
SON DAKİKA | İran’da art arda yeni patlamalar | CANLI YAYIN 01.03.2026 | 11:44
SON DAKİKA | İsrail İran’a yeni saldırı başlattı | Video 02:13
SON DAKİKA | İsrail İran'a yeni saldırı başlattı | Video 01.03.2026 | 11:35
SON DAKİKA | Pakistan’da ABD Büyükelçiliği önünde protesto: 10 ölü | Video 01:42
SON DAKİKA | Pakistan'da ABD Büyükelçiliği önünde protesto: 10 ölü | Video 01.03.2026 | 11:22
Ali Hamaney’in ölüm haberini ağlayarak verdi | Video 01:24
Ali Hamaney'in ölüm haberini ağlayarak verdi | Video 01.03.2026 | 10:50
SON DAKİKA | Pakistan’da ABD elçiliğine girmeye çalışanlar vuruldu: 6 ölü | Video 01:48
SON DAKİKA | Pakistan'da ABD elçiliğine girmeye çalışanlar vuruldu: 6 ölü | Video 01.03.2026 | 10:40
İsrail İran saldırıları nedeniyle bir kez daha sirenlerin çaldığını duyurdu 00:41
İsrail İran saldırıları nedeniyle bir kez daha sirenlerin çaldığını duyurdu 01.03.2026 | 08:45
SON DAKİKA | İran’ın yeni lideri kim olacak? 04:40
SON DAKİKA | İran'ın yeni lideri kim olacak? 01.03.2026 | 08:38
SON DAKİKA | Doha’dan saldırı sonra ilk görüntüler | Video 01:41
SON DAKİKA | Doha'dan saldırı sonra ilk görüntüler | Video 01.03.2026 | 08:28
SON DAKİKA | Irak’ta ABD elçiliğine girmeye çalıştılar | Video 02:58
SON DAKİKA | Irak'ta ABD elçiliğine girmeye çalıştılar | Video 01.03.2026 | 08:19
SON DAKİKA | ABD ordusu, İran’a saldırıları görüntülerini yayınladı | Video 00:34
SON DAKİKA | ABD ordusu, İran’a saldırıları görüntülerini yayınladı | Video 01.03.2026 | 07:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY