Video Dünya ABD, İran savaş uçaklarının vurulduğu anların görüntülerini yayınladı | Video
ABD, İran savaş uçaklarının vurulduğu anların görüntülerini yayınladı | Video

ABD, İran savaş uçaklarının vurulduğu anların görüntülerini yayınladı | Video

02.03.2026 | 07:50

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın savaş uçaklarının ve insansız hava araçlarının (İHA) vurulduğu hava saldırılarının görüntülerini yayınladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ı hedef alan saldırılarla ilgili paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. CENTCOM, İran'ın savaş uçaklarının ve İHA'larının vurulduğu hava saldırılarının görüntülerini yayınladı. Yapılan kısa açıklamada, "ABD güçleri, İran rejiminin oluşturduğu yaklaşan tehditleri ortadan kaldırmak için cesur adımlar atıyor. Saldırılar devam ediyor" ifadelerine yer verildi.


ABD, İran'ın balistik füze yeteneklerini hedef almıştı
CENTCOM, günün erken saatlerinde İran'ın balistik füze yeteneklerini hedef alan saldırıların görüntülerini yayınlamıştı. Yapılan açıklamada, İran rejiminin balistik füzeleri pervasızca kullanması ve yaymasının on yıllardan bu yana ABD ve müttefikleri için tehdit oluşturduğu savunularak, "Şimdi, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla, ABD güçleri bu tehdidi ortadan kaldırıyor" ifadelerine yer verilmişti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD, İran savaş uçaklarının vurulduğu anların görüntülerini yayınladı | Video 00:19
ABD, İran savaş uçaklarının vurulduğu anların görüntülerini yayınladı | Video 02.03.2026 | 07:50
SON DAKİKA | İran’dan İsrail’e füzeli saldırı | Video 02:35
SON DAKİKA | İran'dan İsrail'e füzeli saldırı | Video 01.03.2026 | 15:22
SON DAKİKA | İran petrol tankeri vurdu | Video 00:12
SON DAKİKA | İran petrol tankeri vurdu | Video 01.03.2026 | 15:06
SON DAKİKA | İran’da art arda yeni patlamalar | CANLI YAYIN 02:45
SON DAKİKA | İran’da art arda yeni patlamalar | CANLI YAYIN 01.03.2026 | 11:44
SON DAKİKA | İsrail İran’a yeni saldırı başlattı | Video 02:13
SON DAKİKA | İsrail İran'a yeni saldırı başlattı | Video 01.03.2026 | 11:35
SON DAKİKA | Pakistan’da ABD Büyükelçiliği önünde protesto: 10 ölü | Video 01:42
SON DAKİKA | Pakistan'da ABD Büyükelçiliği önünde protesto: 10 ölü | Video 01.03.2026 | 11:22
Ali Hamaney’in ölüm haberini ağlayarak verdi | Video 01:24
Ali Hamaney'in ölüm haberini ağlayarak verdi | Video 01.03.2026 | 10:50
SON DAKİKA | Pakistan’da ABD elçiliğine girmeye çalışanlar vuruldu: 6 ölü | Video 01:48
SON DAKİKA | Pakistan'da ABD elçiliğine girmeye çalışanlar vuruldu: 6 ölü | Video 01.03.2026 | 10:40
İsrail İran saldırıları nedeniyle bir kez daha sirenlerin çaldığını duyurdu 00:41
İsrail İran saldırıları nedeniyle bir kez daha sirenlerin çaldığını duyurdu 01.03.2026 | 08:45
SON DAKİKA | İran’ın yeni lideri kim olacak? 04:40
SON DAKİKA | İran'ın yeni lideri kim olacak? 01.03.2026 | 08:38
SON DAKİKA | Doha’dan saldırı sonra ilk görüntüler | Video 01:41
SON DAKİKA | Doha'dan saldırı sonra ilk görüntüler | Video 01.03.2026 | 08:28
SON DAKİKA | Irak’ta ABD elçiliğine girmeye çalıştılar | Video 02:58
SON DAKİKA | Irak'ta ABD elçiliğine girmeye çalıştılar | Video 01.03.2026 | 08:19
SON DAKİKA | ABD ordusu, İran’a saldırıları görüntülerini yayınladı | Video 00:34
SON DAKİKA | ABD ordusu, İran’a saldırıları görüntülerini yayınladı | Video 01.03.2026 | 07:57
SON DAKİKA | Canlı yayında açıkladı... Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney öldü | Video 04:10
SON DAKİKA | Canlı yayında açıkladı... Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney öldü | Video 01.03.2026 | 07:56
İsrail İran’da bir okulu vurdu! 51 öğrenci hayatını kaybetti | Video 00:27
İsrail İran'da bir okulu vurdu! 51 öğrenci hayatını kaybetti | Video 28.02.2026 | 17:25
ABD güçlerinin bulunduğu Harir Hava Üssü ve Erbil Havalimanına füze saldırısı | Video 00:36
ABD güçlerinin bulunduğu Harir Hava Üssü ve Erbil Havalimanına füze saldırısı | Video 28.02.2026 | 17:23
Kazakistan’da kafede gaz tüpü patladı: 7 ölü, 19 yaralı | Video 02:09
Kazakistan’da kafede gaz tüpü patladı: 7 ölü, 19 yaralı | Video 27.02.2026 | 12:14
Pakistan - Afganistan savaşında son dakika! İslamabad’dan canlı yayın | Video 04:34
Pakistan - Afganistan savaşında son dakika! İslamabad'dan canlı yayın | Video 27.02.2026 | 07:49
SON DAKİKA | Pakistan: Afganistan ile savaş halindeyiz | Video 16:36
SON DAKİKA | Pakistan: Afganistan ile savaş halindeyiz | Video 27.02.2026 | 07:35
Rusya’da devriye aracına bombalı saldırı: 1 ölü | Video 00:30
Rusya’da devriye aracına bombalı saldırı: 1 ölü | Video 24.02.2026 | 11:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY