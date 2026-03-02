Video Dünya İsrail, Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırı başlattı | Video
02.03.2026 | 07:51

İsrail, Lübnan’dan ülkenin kuzeyine gerçekleştirilen füze saldırılarına yanıt olarak Lübnan genelindeki Hizbullah hedeflerini vurmaya başladığını duyurdu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları bölgesel çatışma endişelerine yol açarken, İsrail'den bu endişeleri artıracak bir adım daha geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine gerçekleştirilen füze saldırılarına yanıt olarak Lübnan genelindeki Hizbullah hedeflerinin vurulmaya başlandığı bildirildi. IDF'nin Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılar düzenlediği aktarılarak, "Hizbullah, İran rejimi adına hareket ederek İsrailli sivilleri hedef alıyor ve Lübnan'ı yıkıma sürüklüyor" denildi. İsrail ordusunun beklenmedik durumlara hazırlıklı olduğu vurgulanan açıklamada, "IDF birlikleri, 'Aslanın Kükremesi Operasyonu' kapsamında böyle bir senaryoya ve diğer cephelerde karşılaşılabilecek durumlara hazırlıklıdır" ifadelerine yer verildi.


Lübnan'da çok sayıda patlama meydana geldi
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Lübnan'ın başkenti Beyrut ve çevresi başta olmak üzere birçok bölgede patlamaların meydana geldiği ve dumanların yükseldiği görüldü. Bölge halkının yaşadığı panik de amatör kameralara yansıdı.


Lübnan'dan İsrail'e füze saldırıları yapılmıştı
İsrail ordusundan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, Lübnan'dan fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzey kesimlerinde sirenlerin çaldığı bildirilmişti. En az 1 füzenin önlendiği, bazı füzelerin ise açık alanlara düşmesine izin verildiği belirtilirken, herhangi bir can kaybı ya da hasar bildirilmediği aktarılmıştı. IDF, saldırıların Hizbullah tarafından gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

