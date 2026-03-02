Video Dünya Lübnan’dan İsrail’e yapılan füze saldırıları kamerada | Video
Lübnan’dan İsrail’e yapılan füze saldırıları kamerada | Video

Lübnan’dan İsrail’e yapılan füze saldırıları kamerada | Video

02.03.2026 | 07:53

İsrail ordusu, Lübnan’dan fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzey kesimlerinde sirenlerin çaldığını açıkladı. Saldırıların Hizbullah tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İsrail'in ABD ile birlikte İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara, Lübnan'dan misilleme geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan'dan fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzey kesimlerinde sirenlerin çaldığı bildirildi. En az 1 füzenin önlendiği, bazı füzelerin ise açık alanlara düşmesine izin verildiği belirtilirken, herhangi bir can kaybı ya da hasar bildirilmediği aktarıldı. IDF, saldırıların Hizbullah tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Hizbullah'ın saldırıları üstlenmesi halinde, bu, örgütün 27 Kasım 2024'te ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda varılan Lübnan - İsrail ateşkesinden bu yana İsrail'e gerçekleştirdiği ilk saldırı olarak kayıtlara geçecek.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA | Vurularak düşen ABD F-15 savaş uçağı kamerada | Video 01:40
SON DAKİKA | Vurularak düşen ABD F-15 savaş uçağı kamerada | Video 02.03.2026 | 09:04
İran devlet televizyonu hacklendi: Trump ve Netanyahu’nun konuşması yayımlandı | Video 01:06
İran devlet televizyonu hacklendi: Trump ve Netanyahu'nun konuşması yayımlandı | Video 02.03.2026 | 08:45
ABD İran’ın balistik füze rampalarını vurma anı görüntülerini paylaştı | Video 00:13
ABD İran’ın balistik füze rampalarını vurma anı görüntülerini paylaştı | Video 02.03.2026 | 07:54
İran’dan Kudüs’e füze saldırısı: En az 5 yaralı | Video 02:59
İran’dan Kudüs’e füze saldırısı: En az 5 yaralı | Video 02.03.2026 | 07:54
ABD’de bara silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı | Video 00:47
ABD’de bara silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı | Video 02.03.2026 | 07:53
Lübnan’dan İsrail’e yapılan füze saldırıları kamerada | Video 00:33
Lübnan’dan İsrail’e yapılan füze saldırıları kamerada | Video 02.03.2026 | 07:53
İsrail, Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırı başlattı | Video 01:56
İsrail, Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırı başlattı | Video 02.03.2026 | 07:51
ABD, İran savaş uçaklarının vurulduğu anların görüntülerini yayınladı | Video 00:19
ABD, İran savaş uçaklarının vurulduğu anların görüntülerini yayınladı | Video 02.03.2026 | 07:50
SON DAKİKA | İran’dan İsrail’e füzeli saldırı | Video 02:35
SON DAKİKA | İran'dan İsrail'e füzeli saldırı | Video 01.03.2026 | 15:22
SON DAKİKA | İran petrol tankeri vurdu | Video 00:12
SON DAKİKA | İran petrol tankeri vurdu | Video 01.03.2026 | 15:06
SON DAKİKA | İran’da art arda yeni patlamalar | CANLI YAYIN 02:45
SON DAKİKA | İran’da art arda yeni patlamalar | CANLI YAYIN 01.03.2026 | 11:44
SON DAKİKA | İsrail İran’a yeni saldırı başlattı | Video 02:13
SON DAKİKA | İsrail İran'a yeni saldırı başlattı | Video 01.03.2026 | 11:35
SON DAKİKA | Pakistan’da ABD Büyükelçiliği önünde protesto: 10 ölü | Video 01:42
SON DAKİKA | Pakistan'da ABD Büyükelçiliği önünde protesto: 10 ölü | Video 01.03.2026 | 11:22
Ali Hamaney’in ölüm haberini ağlayarak verdi | Video 01:24
Ali Hamaney'in ölüm haberini ağlayarak verdi | Video 01.03.2026 | 10:50
SON DAKİKA | Pakistan’da ABD elçiliğine girmeye çalışanlar vuruldu: 6 ölü | Video 01:48
SON DAKİKA | Pakistan'da ABD elçiliğine girmeye çalışanlar vuruldu: 6 ölü | Video 01.03.2026 | 10:40
İsrail İran saldırıları nedeniyle bir kez daha sirenlerin çaldığını duyurdu 00:41
İsrail İran saldırıları nedeniyle bir kez daha sirenlerin çaldığını duyurdu 01.03.2026 | 08:45
SON DAKİKA | İran’ın yeni lideri kim olacak? 04:40
SON DAKİKA | İran'ın yeni lideri kim olacak? 01.03.2026 | 08:38
SON DAKİKA | Doha’dan saldırı sonra ilk görüntüler | Video 01:41
SON DAKİKA | Doha'dan saldırı sonra ilk görüntüler | Video 01.03.2026 | 08:28
SON DAKİKA | Irak’ta ABD elçiliğine girmeye çalıştılar | Video 02:58
SON DAKİKA | Irak'ta ABD elçiliğine girmeye çalıştılar | Video 01.03.2026 | 08:19
SON DAKİKA | ABD ordusu, İran’a saldırıları görüntülerini yayınladı | Video 00:34
SON DAKİKA | ABD ordusu, İran’a saldırıları görüntülerini yayınladı | Video 01.03.2026 | 07:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY