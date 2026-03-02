Video Yaşam Arnavutköy’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video
Arnavutköy'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video

Arnavutköy’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video

02.03.2026 | 15:00

İstanbul Arnavutköy'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası vatandaşlar aynı noktada sürekli kaza yaşandığını belirterek önlem alınmasını istedi.

Kaza, Arnavutköy Boluca Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 BG 480 plakalı otomobil ile 34 NBM 214 plakalı araç seyir halindeyken kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan kişiler yaralandı. Kazada, 34 BG 480 plakalı araçta bulunan sürücü Ali Kahveci, yolcu Ecem Kahveci ve diğer araç sürücüsü Sinan Özdemir yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Ali Kahveci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arnavutköy’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 02.03.2026 | 15:00
