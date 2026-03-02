Bursa’da trafikte motosikletliye kadın sürücüden tekmeli tokatlı saldırı 02.03.2026 | 14:13 Bursa’nın Yıldırım ilçesinde trafikte tartışma yaşandı. Kadın otomobil sürücüsü kendisini uyaran bir motosiklet sürücüsüne tekme ve tokatla saldırdı. O anlar kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü, kendisini sıkıştırdığını iddia ettiği kadın otomobil sürücüsünü uyarmak amacıyla trafik ışıklarında durunca yanına yaklaştı. Bu sırada otomobildeki kadın sürücü, motosiklet sürücüsüne camdan yumruk attı ve aracından inerek tepki gösterdi. Motosiklet sürücüsü ise sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldı.



Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle taraflar birbirinden ayrıldı. Olay anı, başka bir otomobilde bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.