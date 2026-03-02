Mardin'de 2 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.03.2026 | 14:59 Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı, sopalı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Nusaybin ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı, sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kavgada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, tarafların bir birine vurduğu, birinin silah çıkartıp ateş ettiği görüldü.