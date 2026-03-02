Mardin'de 2 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video
02.03.2026 | 14:59
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı, sopalı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Nusaybin ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı, sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, tarafların bir birine vurduğu, birinin silah çıkartıp ateş ettiği görüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:32
Arnavutköy’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 02.03.2026 | 15:00
01:09
Mardin'de 2 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.03.2026 | 14:59
01:11
Bursa’da trafikte motosikletliye kadın sürücüden tekmeli tokatlı saldırı 02.03.2026 | 14:13
01:10
00:35
Niğde'de köye inen kurt sürücü kamerada | Video 02.03.2026 | 12:57
02:02
Cinayet zanlısının otizmli çocuğu darp ettiği anlar kamerada | Video 02.03.2026 | 11:54
01:17
00:24
Hatay'da drift atan sürücüye 140 bin TL ceza | Video 02.03.2026 | 11:20
02:36
01:26
01:47
Batman'da genç kız sahurda tartıştığı babasını vurarak öldürdü | Video 02.03.2026 | 10:28
02:59
Gaziosmanpaşa'da aynı mağazadan 1 ayda ikinci hırsızlık kamerada | Video 02.03.2026 | 10:21
01:11
Kahramanmaraş'ta gençler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video 02.03.2026 | 08:38
02:18
Çankırı'da iki grup arasındaki kavga kamerada | Video 02.03.2026 | 08:36
01:11
Gençler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı 02.03.2026 | 01:17
00:37
İran'da Radyo ve Televizyon Kurumu binası vuruldu! 01.03.2026 | 22:47
01:12
Kardan kapanan köy yolunda zamanla yarış 01.03.2026 | 21:14
01:02
Konya’da iplik yüklü tır devrildi: 1 yaralı 01.03.2026 | 19:18
02:23
Basılı kalan otomobil kornası vatandaşların kabusu oldu 01.03.2026 | 17:53
01:11
Halı sahada kalp krizi geçirdi, son yolculuğuna uğurlandı 01.03.2026 | 17:44